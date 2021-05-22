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22 мая 18:39
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новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
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Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца

Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

В первые летние дни особенно приятно понежиться на солнце и погреться под его лучами, однако не стоит забывать, что ультрафиолет может быть опасен. Солнечные ожоги и загар повышают риск развития рака кожи. Врач-косметолог Марина Шестова рассказала ФАН, как защитить кожу в летний период.

Косметолог рекомендовала перед выходом на улицу всегда использовать солнцезащитный крем.

«Если гуляем в утреннее или вечернее время, то SPF 10–15 будет достаточно. Если собираемся пойти на весь день в солнечную погоду, то лучше использовать SPF 50–60», — посоветовала Шестова.

Специалист также обратила внимание на головные уборы — лучше выбирать те, которые прикрывают лицо. Одежда в летнее время должна быть тонкой и легкой, желательно из натуральных тканей. Косметолог посоветовала наносить на все открытые места солнцезащитный крем.

Подверженность кожи солнечным ожогам зависит от ее фототипа, объяснила собеседница ФАН. Людям с первым фототипом — очень светлой кожей — лучше вообще с 11:00 до 16:00 на солнце не появляться либо использовать крем с SPF 50+ и максимально прикрывать кожу.

У людей со вторым фототипом кожа не так быстро краснеет, легко загорает, но тоже может обгорать. Косметолог рекомендовала им обязательно использовать крем, но уже брать SPF 30 и оставлять более открытые участки, смазав их кремом.

При менее подверженной ожогам коже — фототип три и четыре — также необходимо наносить солнцезащитный крем, но при этом можно находиться на солнце и в обеденное время. Шестова напомнила, что летом важно соблюдать питьевой режим, поскольку на солнце кожа сильно высушивается.

Ранее косметолог Марина Шестова назвала необходимые для здоровья кожи лица суперфуды. Она рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион.

солнце загар косметолог
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