Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца

В первые летние дни особенно приятно понежиться на солнце и погреться под его лучами, однако не стоит забывать, что ультрафиолет может быть опасен. Солнечные ожоги и загар повышают риск развития рака кожи. Врач-косметолог Марина Шестова рассказала ФАН, как защитить кожу в летний период.

Косметолог рекомендовала перед выходом на улицу всегда использовать солнцезащитный крем.

«Если гуляем в утреннее или вечернее время, то SPF 10–15 будет достаточно. Если собираемся пойти на весь день в солнечную погоду, то лучше использовать SPF 50–60», — посоветовала Шестова.

Специалист также обратила внимание на головные уборы — лучше выбирать те, которые прикрывают лицо. Одежда в летнее время должна быть тонкой и легкой, желательно из натуральных тканей. Косметолог посоветовала наносить на все открытые места солнцезащитный крем.

Подверженность кожи солнечным ожогам зависит от ее фототипа, объяснила собеседница ФАН. Людям с первым фототипом — очень светлой кожей — лучше вообще с 11:00 до 16:00 на солнце не появляться либо использовать крем с SPF 50+ и максимально прикрывать кожу.

У людей со вторым фототипом кожа не так быстро краснеет, легко загорает, но тоже может обгорать. Косметолог рекомендовала им обязательно использовать крем, но уже брать SPF 30 и оставлять более открытые участки, смазав их кремом.

При менее подверженной ожогам коже — фототип три и четыре — также необходимо наносить солнцезащитный крем, но при этом можно находиться на солнце и в обеденное время. Шестова напомнила, что летом важно соблюдать питьевой режим, поскольку на солнце кожа сильно высушивается.

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