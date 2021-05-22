В Саратовской области автомобиль патрульного попал в ДТП во время погони

Саратов, 22 мая. Автомобиль патрульно-постовой службы полиции попал в ДТП во время погони за нарушителем.

Инцидент произошел в Энгельсе Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Старший сержант полиции на автомобиле «Лада Гранта» преследовал Toyota Camry, водитель которой не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться.

В результате столкновения с иномаркой два сотрудника и водитель «Лады Калины» получили телесные повреждения. Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение. Медицинская экспертиза подтвердила отсутствие алкоголя в крови участников ДТП.

Сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, у которого не оказалось водительских прав. По факту данного инцидента назначено проведение служебной проверки.