ЕС и Италия «надавили» на Тунис по миграционному вопросу

Тунис, 21 мая. Представители Тунисского форума по экономическим и социальным правам раскритиковали возобновившиеся переговоры между североафриканским государством и Евросоюзом. Они считают, что ЕС и Италия пытаются «надавить» на страну, чтобы та играла роль «жандарма» для предотвращения прибытия беженцев.

Европа в рамках борьбы с нелегальной миграцией намерена добиться тесного сотрудничества с африканской страной в области наблюдения за безопасностью побережья и принудительной репатриации нелегалов. Форум в своем заявлении выступил против признания Тунисом этой роли и использования огромного материально-технического и человеческого потенциала в ущерб другим важным приоритетам.

«ЕС использует хрупкую политическую и экономическую ситуацию в стране, чтобы навязать несправедливое сотрудничество, которое нарушает суверенитет государства, достоинство и права мигрантов, а также усугубляет человеческую трагедию на берегах Туниса», — сообщается в заявлении организации.

На этой неделе глава МВД Италии Лучиана Ламоргези и комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон прибыли в Тунис. Переговоры с местными властями направлены на достижение соглашения о предоставлении экономической помощи Тунису в обмен на ужесточение контроля за потоками нелегальных мигрантов.

Представители форума отметили, что это уже второй такой визит менее чем за год. Они уверены, что навязываемые европейской стороной соглашения «усугубят социальный кризис, угрожая подорвать демократический процесс в Тунисе».

Североафриканская страна все же пошла навстречу Европе. По итогам переговоров с премьер-министром Хишамом Машиши глава МИД Италии объявила о создании механизма для координации борьбы с непрошенными гостями.

«Италия получила подтверждение намерения тунисских властей установить прямую линию связи между нашими двумя странами для обмена информацией», — заявила министр.

В обмен на сдерживание нелегальной миграции ЕС пообещал Тунису помочь выплатить долги, поддержать экономику и разрешить проблему безработицы среди молодежи. В ходе переговоров власти страны также попросили открыть двери для легальной миграции своих граждан в Европу.

По данным Рима, с начала этого года на побережье Италии прибыло более 13 тысяч человек. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. 15% из них — тунисцы. Из-за экономического кризиса и роста безработицы количество мигрантов из североафриканской страны, устремившихся к европейским берегам, уже в прошлом году достигло пика, невиданного с 2011 года.