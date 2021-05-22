Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве

Российские силы киберзащиты и кибернападения считаются в Пентагоне одними из наиболее опасных в мире. Об этом в беседе с ФАН рассказал военный эксперт, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Специалист прокомментировал заявление бывшего еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Гюнтера Эттингера о том, что Третья мировой война пройдет без танков и артиллерии и состоится в киберпространстве.

«Все это можно назвать упрощением. Да, часть конфликтов будут вестись и с использованием киберопераций. Однако, как мы видим на примерах последних локальных войн, там не исключается использование танков, артиллерии и других вооружений. Вспомним тот же Нагорный Карабах, Ливию. Можно говорить о перераспределении роли родов войск в будущих операциях, но утверждать, что они исчезнут, думаю, не стоит. Есть свои тенденции в развитии вооруженных сил», — сообщил эксперт.

Борис Рожин отметил, что наше государство достаточно хорошо подготовлено к потенциальному противостоянию в цифровом пространстве.

«Если обратиться к оценкам Пентагона, там в качестве одних из наиболее опасных рассматриваются именно российские силы киберзащиты и кибернападения. Это не раз признавалось в открытых докладах», — сказал собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, что далеко не все страны вообще могут вести противостояние в киберпространстве.

«Многое зависит от технической оснащенности и продвинутости технологий — как средств защиты, так и нападения. Передовые государства имеют преимущество перед странами, которые отстают или вообще не развивают соответствующие направления. Им остается только применять средства индустриальной войны», — подытожил автор Telegram-канала Colonel Cassad.

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