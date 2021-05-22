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Происшествия
Страшное ДТП с возгоранием произошло на внешней стороне МКАД
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Одну из главных достопримечательностей Ялты отреставрируют за четыре миллиона рублей
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Манижа выступила с более сумасшедшим номером в финале Евровидения
22:40
Общество
Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
21:51
Африка
Рекордный урожай кукурузы позволил Зимбабве отказаться от импорта зерна
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара в Заволжском районе Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
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Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве

Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
Prt Scr youtube.com  /  Anna News

Российские силы киберзащиты и кибернападения считаются в Пентагоне одними из наиболее опасных в мире. Об этом в беседе с ФАН рассказал военный эксперт, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Специалист прокомментировал заявление бывшего еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Гюнтера Эттингера о том, что Третья мировой война пройдет без танков и артиллерии и состоится в киберпространстве.

«Все это можно назвать упрощением. Да, часть конфликтов будут вестись и с использованием киберопераций. Однако, как мы видим на примерах последних локальных войн, там не исключается использование танков, артиллерии и других вооружений. Вспомним тот же Нагорный Карабах, Ливию. Можно говорить о перераспределении роли родов войск в будущих операциях, но утверждать, что они исчезнут, думаю, не стоит. Есть свои тенденции в развитии вооруженных сил», — сообщил эксперт.

Борис Рожин отметил, что наше государство достаточно хорошо подготовлено к потенциальному противостоянию в цифровом пространстве.

«Если обратиться к оценкам Пентагона, там в качестве одних из наиболее опасных рассматриваются именно российские силы киберзащиты и кибернападения. Это не раз признавалось в открытых докладах», — сказал собеседник ФАН.

Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
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В завершение он отметил, что далеко не все страны вообще могут вести противостояние в киберпространстве.

«Многое зависит от технической оснащенности и продвинутости технологий — как средств защиты, так и нападения. Передовые государства имеют преимущество перед странами, которые отстают или вообще не развивают соответствующие направления. Им остается только применять средства индустриальной войны», — подытожил автор Telegram-канала Colonel Cassad.

Ранее Борис Рожин рассказал о том, чем именно фильм «Турист» важен для всей России.

борис рожин война
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