Онколог рассказал, каким видом рака чаще всего болеют россияне

Москва, 22 мая. Самые распространенные виды раковых заболеваний в России назвал главный онколог департамента здравоохранения российской столицы Игорь Хатьков.

Первую строчку среди россиян занимает злокачественная опухоль молочной железы у женщин. У представителей мужского пола чаще всего обнаруживают рак предстательной железы.

Затем по частоте выявлений следуют колоректальный рак, онкология легких и злокачественная опухоль желудка. Об этом Хатьков рассказал во время интервью с РИА Новости.

До этого россиянам дали рекомендации, как обнаружить онкологическое заболевание на ранних стадиях. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.