Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна

Тула, 22 мая. Официальный стандарт по иппотерапии может появиться в России с 1 июня. Поручение о проработке возможности его введения Минздраву и Минтруду дал президент РФ. По мнению специалистов, новшество даст толчок развитию иппотерапии как метода лечения и будет способствовать формированию широкого круга специалистов в этой сфере. ФАН выяснил особенности медицинского взаимодействия лошади и человека.

«Иппотерапия — это метод реабилитации человека с помощью лошади. Детям с ментальными нарушениями лошадь помогает. Животное имеет позитивную энергетику, которая влияет на человека даже при простом общении, ухаживании. Кроме того, лошадь воздействует на организм человека. При езде увеличивается кровоснабжение головного мозга, лимфоток. Для правильного функционирования организма это очень важно. Доказано, что во время езды ритм биения сердца лошади выравнивается с человеческим. Лошадь движется активнее, начинается активнее сердцебиение у человека. То есть человек не поднимает ничего тяжелого, не бежит, но получает нагрузку. Это очень хорошо воздействует», — рассказала ФАН инструктор по иппотерапии Юлия Корнакова.

В многолетней практике тульского специалиста по реабилитации много примеров достижения положительного эффекта. Часто родители детей, приходящих на занятия, с радостью отмечают, что ребенок становится спокойнее, у него поднимается настроение. Такая реакция на контакт с лошадью длится более суток.

«Кириллу восемь лет. У него аутизм, есть проблемы с координацией. Иппотерапией Кирилл занимается с 2017 года. После общения с лошадью он становится спокойнее и лучше концентрируется. Недавно у сына появились первые слова, но он использовал их лишь на занятии с логопедом. Наш иппотерапевт добавила задания, связанные с этими словами. Спустя несколько занятий я увидела, что Кирилл начал использовать эти слова вне занятий», — поделилась с ФАН Дарья Шведова, мама 8-летнего ребенка, занимающегося иппотерапией.

Не только Дарья Шведова заметила изменения к лучшему. Есть и другие положительные примеры.

«Иппотерапия дает нам удержание общего равновесия и баланса, расслабление мышц таза и приводящих мышц бедер и, как следствие, физиологичную постановку головки бедра, укрепление мышц и контроль плечевого пояса и спины. За период занятий достигли отсутствия отрицательной динамики дисплазии бедер, нормализации тонуса мышц бедер, созревание головного мозга без медикаментозной терапии. Конечно, лошадь не научит ходить и говорить, но она дает столько энергии, сил и эмоций, которые, в свою очередь, толкают весь организм», — добавляет Светлана Фадеева, мама 6-летнего Глеба.

Фото из личного архива Юлии Корнаковой /

Появления официального стандарта по иппотерапии специалисты в Туле ждут с нетерпением. Причин сразу несколько. Куда более доступными станут сами занятия. Это значит, необходимую помощь и поддержку получат многие дети. А в регионах станет возможным развитие специализированных центров иппотерапии, сейчас такими могут похвастаться далеко не везде.

«Многое сейчас упирается в финансы. Введение стандарта позволит детям-инвалидам получать услугу иппотерапии бесплатно. Сами занятия достаточно дорогие. Возможно, поэтому не при каждом клубе это есть. С каждым ребенком при правильном проведении занятия должны работать два-три человека. Не у всех родителей может быть возможность оплачивать занятие. С появлением стандарта оплачивать труд будет уже государство. Услуга будет доступна, об этом методе узнает больше людей, это будет способствовать развитию иппотерапии, появлению специализированных центров. У нас в Тульской области, например, сейчас такого центра нет. Если работать при государственной поддержке, будет больше специалистов о иппотерапии, потому что многие получат возможность изучать это направление развивать свой профессиональный уровень», — считает инструктор по иппотерапии Юлия Корнакова.

От решения о возможности формирования официального стандарта по иппотерапии, возможно, зависит судьба целого направления деятельности, включающего в себя педагогику, медицину и ветеринарию. Получит ли оно импульс к развитию, станет известно с наступлением лета.