Немецкий архитектор подарил Украине проект музея Майдана из-за маленького гонорара

Берлин, 22 мая. Немецкое архитектурное бюро Kleihues + Kleihues подарило Украине проект музея Майдана, так как Киев предложил недостаточно привлекательный гонорар.

По словам архитектора Яна Кляйгуса, Германия не отказалась бы от гонорара, если бы он действительно был привлекательным. Когда бюро подавало заявку на международный конкурс, он был крайне профессионально и многообещающе организован, передает DW.

«Однако уже после того, как мы выиграли конкурс, оказалось, что от нас ожидают того, что мы будем делать генеральное проектирование за гонорар, который соответствует украинским реалиям. Этот гонорар составляет около десятой части того, что мы получили бы за проект такого масштаба в Германии», — подчеркнул он.

Поэтому, отметил архитектор, они решили просто подарить проект.

Ранее политолог Константин Бондаренко заявил, что вопрос замены премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля является сложным, поскольку есть вероятность, что любую новую кандидатуру будет проблематично провести через парламент.