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новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
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Композитор Дробыш предсказал место Манижи в финале Евровидения

Шоу-бизнес
Композитор Дробыш предсказал место Манижи в финале Евровидения
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Роттердам, 22 мая. Выход в финал Евровидения-2021 российской конкурсантки Манижи музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш назвал настоящим чудом.

Он связал это с надписями на экране, благодаря которым все поняли смысл слов. Россиянка выступала с песней «Russian Woman».

«Россия уже прошла в финал. Я не понимаю как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене. Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю», — высказал мнение композитор.

На счет финала Дробыш предсказал Маниже позицию с 10-е по 20-е, это будет «прекрасное место», считает продюсер. Он выделил трех ярких конкурентов российской исполнительницы, которые могут претендовать по его мнению на победу в конкурсе.

«Я считаю финны классные. С роком влезли опять, как в свое время Lordi. Когда назначали десятерых, они уже начали пить, праздновать отъезд, потому что были уверены, что не пройдут. Все остальные молились, держали ручки вместе. А эти поняли, что не туда попали, но вдруг каким-то образом оказалось, что они попали туда», — заявил Дробыш.

Отметил продюсер и исполнителей из Португалии, группу The Black Mamba. Внимание Дробыша привлекла певица с Мальты.

«Просто супер-тетка! Музыка такая классная», — оценил композитор.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2021» пройдет 22 мая в Роттердаме. Российская певица Манижа будет выступать под пятым номером.

Автором видео с русскими женщинами, которое появилось на экране во время выступления Манижи, является режиссер Ладо Кватания. Проект готовился за считанные дни, рассказала певица поклонникам.

евровидение дробыш Манижа
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