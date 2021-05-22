Композитор Дробыш предсказал место Манижи в финале Евровидения

Роттердам, 22 мая. Выход в финал Евровидения-2021 российской конкурсантки Манижи музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш назвал настоящим чудом.

Он связал это с надписями на экране, благодаря которым все поняли смысл слов. Россиянка выступала с песней «Russian Woman».

«Россия уже прошла в финал. Я не понимаю как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене. Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю», — высказал мнение композитор.

На счет финала Дробыш предсказал Маниже позицию с 10-е по 20-е, это будет «прекрасное место», считает продюсер. Он выделил трех ярких конкурентов российской исполнительницы, которые могут претендовать по его мнению на победу в конкурсе.

«Я считаю финны классные. С роком влезли опять, как в свое время Lordi. Когда назначали десятерых, они уже начали пить, праздновать отъезд, потому что были уверены, что не пройдут. Все остальные молились, держали ручки вместе. А эти поняли, что не туда попали, но вдруг каким-то образом оказалось, что они попали туда», — заявил Дробыш.

Отметил продюсер и исполнителей из Португалии, группу The Black Mamba. Внимание Дробыша привлекла певица с Мальты.

«Просто супер-тетка! Музыка такая классная», — оценил композитор.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2021» пройдет 22 мая в Роттердаме. Российская певица Манижа будет выступать под пятым номером.

Автором видео с русскими женщинами, которое появилось на экране во время выступления Манижи, является режиссер Ладо Кватания. Проект готовился за считанные дни, рассказала певица поклонникам.