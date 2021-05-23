Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Беларусь

В Беларуси разбился самолет Як-130

Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Як-130. Он принадлежал Лидской штурмовой авиабазе.

При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения Як-130 находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба члена экипажа погибли.

Падение самолета Як-130 в Белоруссии попало на видеоhttps://t.co/BOusj2yCmc pic.twitter.com/yHYxwVvfxa — Военное обозрение (@topwar_ru) May 20, 2021

Полет выполняли командир звена майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — летчик учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. Семьям погибших будет оказана помощь.

Индия

Катастрофа МиГ-21 в Индии

Истребитель МиГ-21 Bison ВВС Индии потерпел крушение ночью 21 мая в районе города Мога, штат Пенджаб на севере государства.

Самолет разбился спустя некоторое время после вылета с авиабазы Гвалиор. Причиной катастрофы стал отказ двигателя.

IAF MiG-21 Bison crashes in Punjab, pilot suffers fatal injuries https://t.co/pyLtcx2iHJ — SikhNews247.Com (@sikhnews247) May 21, 2021

При крушении самолета погиб командир эскадрильи Абхинав Чоудхари. По предварительным данным, он сумел катапультироваться, но получил травмы, несовместимые с жизнью.

Это третья катастрофа МиГ-21 в ВВС Индии в текущем году.

Испания

Четыре стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США прибыли в Испанию

Стратегическое командование США разместило в Европе оперативную группу из четырех бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США из состава 2-го бомбардировочного крыла базы Барксдейл.

NEWS: A quartet of Boeing B-52H Stratofortress strategic heavy bombers from the USAF’s 2nd Bomb Wing have arrived at Morón Air Base in southern Spain as part of a Bomber Task Force deployment to the region.https://t.co/jiPZ6YcA31#Military #Aviation #B52 #USAF #Spain — Key_Aero (@key_aero) May 21, 2021

«Стратеги» прибыли в зону ответственности европейского командования США для участия в совместных учениях с союзниками и партнерами США в мае», — говорится в пресс-релизе.

Все четыре B-52 будут базироваться на авиабазе Морон в Испании.

Польша

Польша закупает турецкие БПЛА

Министр обороны Польши Мариуш Блащак официально объявил сегодня о закупке Польшей 24 ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

«Мы заключаем контракт на закупку 4-х комплектов, то есть 24 БПЛА, вооруженных противотанковыми ракетами. Первый комплект будет поставлен в Вооруженные силы Польши уже в следующем году», — сообщил Блащак в интервью польскому Radio24.

Poland will purchase 24 Bayraktar drones from Turkey, says defense minister.



Deal will be signed next week, when Poland’s president visits Turkey.



Poland is the first NATO country to purchase the Turkish drones. https://t.co/9SJB0FMnVU — Piotr Zalewski (@p_zalewski) May 22, 2021

Глава Минобороны Польши добавил, что контракт с турецкой стороной также включает «логистический и учебный пакеты». Обслуживанием БПЛА будет заниматься, как отметил министр Мариуш Блащак, «военное предприятие».

Договор будет заключен Польшей без проведения конкурса.

Соглашение о закупке турецких ударных БПЛА должно быть подписано в следующий вторник во время официального визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию.

Россия

Российских летчиков могут вооружить пистолетами-пулеметами

В «комплекты выживания» российских военных летчиков планируют впервые включить стрелковое оружие — пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный.

Сейчас пилоты используют обычно пистолет Макарова или Стечкина и несколько гранат. Включение двух стрелковых оружий в аварийный запас проводится в рамках выполнения поручения главы Минобороны Сергея Шойгу.

Пистолет-пулемёт ППК-20 войдёт в носимый аварийный запас российских лётчиковhttps://t.co/fPGtylVHah pic.twitter.com/5AnuVD6wvR — Военное обозрение (@topwar_ru) May 19, 2021

Также отмечается, что в начале года состоялись военно-технические эксперименты с задействованием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Они, согласно закрытому опросу, поставили наивысший балл комплексу пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК.

Первый Ил-76МД-90А передан на испытания

Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП», передан на летно-испытательную станцию авиазавода для проведения наземных и летных испытаний.

«Для предприятия — это знаковое событие, подтверждающее способность коллектива ульяновских авиастроителей эффективно решать самые ответственные задачи. Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска более 10 самолетов в год», — сообщил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

Первый Ил-76МД-90А собранный на поточной линии сборки передан на испытания pic.twitter.com/qxReOony6w — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) May 19, 2021

В отличие от ранее используемой технологии новая поточная линия сборки в АО «Авиастар-СП» позволит на 38 процентов снизить трудоемкость сборки самолетов. Линия состоит из десяти рабочих станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения. А также станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность сборки всех элементов.

РФ выведет на международный рынок вертолет Ка-52

«Рособоронэкспорт» будет продвигать на международный рынок модернизированную версию вертолета Ка-52, заявил глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в среду в преддверии выставки HeliRussia-2021 гендиректор компании Александр Михеевhttps://t.co/LMTk6EIUOm — ???? (@eva_260186) May 19, 2021

«В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в АО «Вертолеты России», — сообщил Михеев.

Также глава «Рособоронэкспорта» сказал, что за последние 10 лет компания поставила инозаказчикам более 850 вертолетов на сумму порядка 20 млрд долларов.

Российский вертолет сможет работать вместе с дронами

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ способен работать в связке с различными беспилотниками, в том числе с дронами-камикадзе. Об этом проинформировал главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова Виталий Щербина.

Ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» научился запускать беспилотники-камикадзе и управлять одновременно несколькими такими аппаратамиhttps://t.co/RvHJaPW2B5 pic.twitter.com/s0H9HnTwNU — N + 1 (@nplusodin) May 19, 2021

По словам разработчика, суть применения таких дронов заключается в том, что вертолет выходит в заданный район и запускает один или несколько беспилотников, управляемых с борта вертолета.

«При обнаружении объектов противника экипаж вертолета выдает данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов», — пояснил Щербина.

США

Над Техасом столкнулись два самолета ВМС США

Два реактивных палубных учебно-тренировочных самолета T-45 Goshawk столкнулись в воздухе около городка Рикардо в штате Техас.

Одному из них удалось вернуться на базу Кингсвилл, другой разбился после того, как инструктор и пилот-стажер благополучно катапультировались.

Представитель ВМС США подтвердил происшествие и сообщил, что один летчик был доставлен в больницу с незначительными травмами. Причины инцидента расследуются.

Два учебно-тренировочных самолёта ВМС США T-45 Goshawk столкнулись в воздухеhttps://t.co/eCeDu0mOZ0 pic.twitter.com/WluLUxgTjk — Военное обозрение (@topwar_ru) May 18, 2021

Самолеты были приписаны 22-й учебной эскадрилье «Золотые орлы», части 2-го учебного авиационного крыла, которая готовит летчиков для ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Инцидент с истребителем F-15 QA в Иллинойсе

В 7:30 утра по местному времени 18 мая в аэропорту Белвилля в штате Иллинойс совершил аварийную посадку истребитель F-15QA.

????#Boeing's F-15QA fighter jet destined for #Qatar declared emergency upon landing and left the runway at MidAmerica St. Louis Airport in #Illinois .Both #USAF pilots on board ejected safely and sustained minor injuries. #IDU #teamIDU pic.twitter.com/fwHbdbjnsj — IDU (@defencealerts) May 20, 2021

Самолет построен для ВВС Катара на предприятии Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури). Оба пилота катапультировались. Один из них получил травмы, его доставили в больницу.

Украина

Украинские ВМС получат первый беспилотник Bayraktar

Военно-морские силы Украины в 2021 году получат первый комплект турецкого беспилотного комплекса Bayraktar TB2, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях. Об этом в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Navy of Ukraine to receive Turkish-made Bayraktar TB2 UAVs https://t.co/f8pRNvjNyj — Ryan "Rhino" Nguyen (@F4phantomphan89) May 14, 2021

«Военно-морские силы, как и другие виды/рода войск Вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты. В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, которые очень оптимальны и по цене, и по эффективности применения», — заявил Неижпапа.

Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании «Байкар Макина». Вооруженные силы Украины приобрели двенадцать Bayraktar TB2 в 2019 году в рамках программы модернизации. После успешного освоения TB2 было заказано еще пять единиц, но уже для ВМС Украины. Также турецкие и украинские официальные лица ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству 48 дополнительных Bayraktar TB2 на Украине.

Состоялась выкатка первого фюзеляжа Ан-178-100П для Военно-воздушных сил Украины

На ГП «Антонов» завершили сборку первого корпуса военного многоцелевого транспортного самолета Ан-178-100П для ВВС Украины. Предприятие получило государственный заказ на три самолета Ан-178 для МО Украины 29 декабря 2020 года.

Новый Ан-178-100П — усовершенствованная версия Ан-178, предназначенная для замены устаревших Ан-12 и Ан-26.

«Для Воздушных сил ВСУ»: На Украине завершили сборку фюзеляжа первого Ан-178-100Пhttps://t.co/GtrsRfSbBa pic.twitter.com/trQB0DEeL7 — Военное обозрение (@topwar_ru) May 20, 2021

Ан-178-100П обеспечит максимальную крейсерскую скорость до 825 км/ч и дальность полета до 4200 км. С наибольшей полезной нагрузкой до 18 тонн и объемом 167 м³ (без грузовой рампы 122 м³), Ан-178-100П может перевозить крупногабаритные объекты, включая транспортные средства.

По сведениям ГП «Антонов», Ан-178-100П позволяет осуществлять воздушный сброс грузов и транспортных средств весом до 7,5 т. На предприятии отмечают, что самолет способен лететь на низкой скорости — 150 км/ч, что позволит осуществлять более эффективное десантирование бойцов.

На Украине освоили производство металлических лопастей для вертолетов Ми-24

Глава АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил 18 мая о том, что предприятие сертифицировало производство лопастей.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что компания предоставила три первых комплекта лопастей, еще 6 будет передано до августа. Общая же потребность — несколько десятков. Часть вертолетов просто не летают из-за отсутствия деталей.

Украинское предприятие «Мотор Сич» собирается экспортировать лопасти для вертолётов в «высокоразвитые» страныhttps://t.co/KmfqQ4SWbi pic.twitter.com/Al7LHo025y — Военное обозрение (@topwar_ru) May 21, 2021

Богуслаев также отметил, что на поставку лопастей подписаны контракты с «тремя высокоразвитыми государствами».

В декабре прошлого года холдинг «Вертолеты России» сообщил, что снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В5 производства КВЗ, прошедших ремонт на «Мотор-Сич» и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данных машин.

Франция

Страны-партнеры программы (FCAS)/Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) приступили к следующему этапу работ

Правительства Франции, Германии и Испании опубликовали совместное коммюнике, в котором они объявили о начале этапа 1B и этапа 2 проекта. Фаза 1B направлена на разработку летающего демонстратора истребителя нового поколения (NGF) как элемента FCAS/SCAF, а фаза 2 является фактическим изготовлением демонстратора к его первому полету в 2027 году.

«Министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр обороны Испании Маргарита Роблес рады объявить о завершении обсуждения содержания следующего этапа программы FCAS, направленного на разработку демонстратора NGF, который осуществит полет к 2027 году», — указано в коммюнике.

#FCAS / SCAF Agreement: A demonstrator of the future fighter will fly in 2027, paving the way for an operational aircraft in 2040.



???????????????????????? anuncian el inicio de la siguiente fase del programa NGWS/FCAS, un demostrador de avión de combatehttps://t.co/Fs6oQGk0E3 pic.twitter.com/V7A18pocVP — Centro Estudios y Análisis sobre el Futuro Europa (@F_CEAFE) May 17, 2021

«Обсуждения, проведенные французским оборонным агентством DGA (Direction Générale de l’Armement French defence procurement agency), немецким BMVg (Bundesministerium der Verteidigung German defence procurement agency) и испанским DGAM (Dirección General de Armamento y Material Spanish defence procurement agency) в течение последних [нескольких] месяцев [достигли] сбалансированного соглашения между различными партнерами для следующего демонстрационного этапа программы», — говорится в совместном заявлении глав военных ведомств трех стран.

Хорватия

Хорватия заменит МиГ-21 на б/у французские Рафали

Правительство Хорватии приняло решение закупить 12 французских истребителей Dassault Rafale F3R, ранее эксплуатировавшихся ВВС Франции.

Окончательное решение должно быть принято правительством Хорватии ко Дню Вооруженных Сил (26 сентября).

Самый возрастной Rafale, который французы передадут хорватам, будет 10-летним. По имеющейся информации, Загреб заплатит чуть меньше миллиарда евро за весь контракт, который будет включать не только поставку самих истребителей, но и вооружение, а также обучение персонала.

Croatia picks France’s Rafale fighter as MIG-21 successor, reports https://t.co/PCtJaWumM7 via @Defense Brief — Centro Estudios y Análisis sobre el Futuro Europa (@F_CEAFE) May 21, 2021

Если сделка состоится в этом году, Франция поставит первые шесть самолетов в 2024 г., а остальные шесть — через год. Президент Хорватии заявил, что машины должны быть не позднее 2024 г.

Основу ВВС Хорватии в настоящее время составляют российские истребители третьего поколения МиГ-21.

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