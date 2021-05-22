Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией

Британский королевский институт международных отношений, известный как Chatham House, на днях выдал доклад на тему России, в котором авторы безапелляционно выдают сомнительные, с точки зрения достоверности, «факты», задача которых состоит в формировании у европейской публики и политического истеблишмента отрицательного отношения к нашей стране.

По сути, этот доклад, над которым трудились семнадцать авторов (в том числе двое граждан России), есть не что иное, как манифест коллективного Запада, задающий «правильную» политику, которой должно и обязано следовать все евроатлантическое сообщество до момента создания «управляемой России».

wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

Предлагаемая политика состоит из способов и методов подавления любой российской деятельности, как внешне, так и внутриполитической. Она задает ориентиры для принятия важных решений в отношении с русским миром и раскрывает исключительно презрительное отношение к «невежественной» Российской Федерации со стороны «цивилизованного и образованного» коллективного Запада. То есть, в Лондоне была озвучена очередная «фултоновская речь», каких в истории нашего государства было бесчисленное количество.

Непримиримые соседи

Начинается доклад с того, что авторы наотрез отказываются признавать тот факт, что у России и Запада могут быть какие-то общие интересы. Простые понятия у двух «систем», такие как мораль, житейские и семейные ценности, этика, по мнению авторов доклада несовместимы. Это позволяет сделать вывод о существовании некоего противостояния и необходимости безусловного уничтожения России как суверенного государства, которое только одним своим существованием не дает Западу спокойно жить.

US and Israeli warmongering should now stop - Both US and Israeli are enemies of Nations and Humanity. --> The Pentagon says it plans to hold multiple war games in Europe and slams Russia for not 'sharing' details of its defense drills within its borders. https://t.co/QiZTNw3CJB — Truth (@AliSinior) May 16, 2021

Сама по себе Россия является «вызовом» мировому порядку (основанному, конечно, на самых настоящих демократических ценностях), а вражда Москвы с Западом рассматривается в качестве «естественного состояния» и никакого примирения не подразумевает. Разумеется, виновата во всем Москва. А все те люди, кто хоть как-то оправдывают действия России, по мнению авторов доклада, являются предателями и приспособленцами.

Интересно, как авторы интерпретировали высказывания ряда западных политиков, выразивших стремление сблизиться с Москвой. Когда лидеры США, Франции и Германии допускали такие высказывания, евроатлантическое общество их не осуждало. Однако, в данном докладе говорится об «ошибочности» ранее сказанных слов: авторы даже пытаются это как-то обосновать.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Лондон желает быть мудрее и прозорливее, чем лидеры указанных государств, ставя себя в положение кардинала мировой политики, кем, вне сомнения, давно уже не является. Однако расставаться с многовековым амплуа тяжело и больно, ну так хотя бы потешить себя ощущением былого могущества.

Без права на альтернативу

Доклад подводит идеологическую основу в конфликт между Россией и Западом, объясняя европейским политикам некие правила игры, исполнять которые рекомендуется неукоснительно. Сознание европейцев программируется на безусловное отрицание существования у России собственных суверенных интересов, высмеивается и искореняется само понятие «сфера интересов», мол, не должно быть таких сфер у Москвы, и точка.

(3/3) The result is re-orientation of #CIS countries back into #Russian dominated sphere of influence, provided #Kremlin can maintain order pic.twitter.com/1pvoHz098r — Jess Sandoval (@jesssandoval) December 4, 2016

Авторы детально прошлись по экономическим проектам, где Евросоюз признается единственно верным и правильным, способным обеспечить все потребности евроатлантического и мирового рынка, тогда как ЕАЭС назван совершенно деструктивным проектом экономической интеграции, с помощью которого Кремль влияет на выбор внешней политики других государств.

Все экономические предложения, исходящие из России как по линии ЕАЭС, так и самостоятельные, авторы доклада предлагают расценивать исключительно как попытку нанести ущерб экономике коллективного Запада. Авторы считают, что Россия использует торговые отношения с другими странами как политический инструмент. И вот тут сразу вспоминаются экономические санкции, которые безостановочно налагаются на Россию, по поводу и без такового.

ФБА «Экономика сегодня» /

Все начинается с лживого заявления о том, что экономические санкции в отношении нашей страны впервые были применены в 2014 году после «аннексии» Крыма. Вероятно, авторы доклада удивились бы, узнав, что санкции экономического характера со стороны Запада накладывались и на СССР, и на Российскую империю. То есть во все времена, когда наша экономика достигала значительного размаха, западные страны использовали это в качестве предлога для нанесения ущерба без объявления войны.

Желаемое за действительное

Приведенный пример эффективности вводимых в отношении России санкций заставил меня вздрогнуть. Как оказалось, именно своевременное введение экономических ограничений, вкупе с «военной решимостью Украины», предположительно (так в тексте) «позволили остановить продвижение российских войск и сепаратистских формирований к Мариуполю в 2014 году и к Дебальцево в 2015 году».

Федеральное агентство новостей / Анастасия Вальдамирова

Захватывать Мариуполь даже и мыслей не было (Донецк бы отстоять, уж не до жиру), а вот относительно Дебальцево — это как? В Дебальцево «военная решимость Украины» бесславно завершилась грандиозным разгромом, который надолго отбил у Киева и его заокеанских кураторов желание решать вопрос Донбасса силовым путем и заставил их сесть за стол переговоров. Это я к тому, что доклад буквально испещрен подобными заявлениями, выдающими желаемое за действительное — и такое присутствует в каждом рассматриваемом авторами «мифе».

То, что у коллективного Запада существуют проблемы с памятью, признают даже авторы доклада, которые пишут, что средний европейский политик не оперирует даже ближней историей своей страны и мирового сообщества в целом. И принимает решения только исходя из положения «сейчас», что отличает европейских политиков от российских коллег.

twitter.com / @RusBotschaft

Российские же политики могут свободно рассуждать об исторических закономерностях и способны дискутировать, имея более высокий уровень знаний в вопросах мировой истории. Вне сомнения, это результат системы образования, которая складывалась в СССР (средний возраст российских политиков позволяет считать, что образование они получали еще при советской власти). И, безусловно, является еще одним аргументом к возвращению к советской системе образования, которая была лучшей в мире.

Раскол народа

И вот эти необразованные западные политики позволяют себе рассуждать об истории российского государства, пытаясь доказать, что украинцы, белорусы и русские — это совершенно разные народы. В докладе по этому поводу сделана жалкая попытка компиляции исторических фактов, которая не выдерживает никакой критики. Там сказано, что миф о существовании триединства нации насаждается в Европе исключительно агентами влияния Кремля. Даже комментировать не буду.

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Россия, Белоруссия и Украина навсегда связаны общностью исторической судьбы. Народы наших стран могут рассчитывать на выживание в сложном и полном ... pic.twitter.com/pq0cXubMHE — Вячеслав Прокофьевич Суворов (@SuvorovSlovo) August 15, 2020

Хотя нет, относительно Белоруссии прозвучали очень показательные слова. По мнению авторов доклада, укоренившаяся в республике популярность русского триединства (внимание!) «не позволяет защитникам суверенной Беларуси заручиться иностранной поддержкой». Этой фразой докладчики признают провал попыток вмешательства во внутренние дела государства с целью разрушения существующей общественной позиции.

Много было сказано о провале либеральных реформ в начале 90-х годов, где прослеживается четкое стремление Запада дистанцироваться от своего непосредственного влияния на этот процесс, а сам провал объясняется только невежественностью населения, которое не смогло понять преимуществ капиталистического строя. Кстати, в докладе изложено мнение, что к настоящему времени российский народ окончательно разочаровался в предлагаемых Западом «демократических ценностях», что означает углубление непонимания между «цивилизациями».

С 2 января 1992 года в России стартовала «шоковая терапия» — экономические реформы команды Ельцина-Гайдара. pic.twitter.com/KhEizEda4W — vladislav zheltowsky (@v_zheltowsky) January 7, 2020

Также авторы доклада рассуждают на тему сближения России с Китаем, формируя негативные для Москвы сценарии развития этого сближения. Лично у меня сложилось мнение, что Лондон в этом вопросе целенаправленно стравливает Россию, Китай и США, предполагая во время потенциального вооруженного конфликта остаться в стороне, чтобы потом воспользоваться результатом и вернуть былое могущество.

Коснулись авторы доклада и «аннексии» Крыма, осудив слова Дональда Трампа, сказавшего, что «Крым — русский, так как все, кто там живет, говорят на русском языке». Полагаю, осуждение Трампа за Крым является местью за все те «нововведения», которые он внес в международную политику, заставив серьезно поволноваться многие страны, и тем более трансграничные корпорации. Сожалеют авторы доклада и о том, что на Россию не были наложены санкции за экологический ущерб, нанесенный Керченскому проливу строительством Крымского моста.

Сегодня, 15 мая, отмечает день рождения самый длинный в России и Европе Крымский мост. pic.twitter.com/yBJYvaOTrt — Супербабушка (@Super_babushka) May 15, 2021

Вредные советы

Доклад завершается четкими и конкретными рекомендациями для политиков Запада, которым предстоит работать с Россией. В этих рекомендациях нет ничего нового — все это испытывала на себе Российская империя, Советский Союз, а теперь и Российская Федерация. Однако было бы не лишним привести эти тезисы:

Принимать решения, основанные на реальной оценке возможностей России, а не мифах, «развенчанных в данном докладе»; Кремль — не друг Западу. Даже если российские правители и олигархи посещают его курорты, имеют элитную недвижимость и учат своих детей в западных школах — это не означает, что они разделяют западные ценности; Не идите на поводу у России, даже если это сулит некие выгоды. Российские власти откажутся от своих обязательств в угоду своим интересам; Россия вас разочарует, нарушив любое соглашение или договор; Нужно постоянно давить на Россию, и подобные действия нужно планировать на долгосрочный период; Недружественные отношения с Россией уместны всегда, нет никакой необходимости дружить с Москвой. Дружба с Россией наносит ущерб интересам Запада; В вопросах безопасности можно пренебречь экономической выгодой в отношениях с Россией. Нужно помнить, что Россия в любой момент может напасть на страны Запада; Ни сотрудничество, ни политический диалог не так важны, как понимание фундаментальных различий между Россией и Западом; Москва оскорбительно будет отвечать на любую попытку Запада защитить свои интересы; Западные политики должны повышать свою квалификацию. Необходимо вырастить большой пул экспертов по России, чтобы достоверно понимать, какие тенденции происходят в России, а также для предотвращения появления новых мифов.

Список предостережений, прямо скажем, впечатляющий. Но особенно мне понравился последний пункт, где говорится о повышении квалификации.

Может быть, коллективный Запад не способен выстроить с Россией (и Китаем) нормальные отношения только потому, что его политики… безнадежно необразованны и глупы?

По крайней мере, из доклада Chatham House получается такой вывод.