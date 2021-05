Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией

Британский королевский институт международных отношений, известный как Chatham House, на днях выдал доклад на тему России, в котором авторы безапелляционно выдают сомнительные, с точки зрения достоверности, «факты», задача которых состоит в формировании у европейской публики и политического истеблишмента отрицательного отношения к нашей стране.

По сути, этот доклад, над которым трудились семнадцать авторов (в том числе двое граждан России), есть не что иное, как манифест коллективного Запада, задающий «правильную» политику, которой должно и обязано следовать все евроатлантическое сообщество до момента создания «управляемой России».

Предлагаемая политика состоит из способов и методов подавления любой российской деятельности, как внешне, так и внутриполитической. Она задает ориентиры для принятия важных решений в отношении с русским миром и раскрывает исключительно презрительное отношение к «невежественной» Российской Федерации со стороны «цивилизованного и образованного» коллективного Запада. То есть, в Лондоне была озвучена очередная «фултоновская речь», каких в истории нашего государства было бесчисленное количество.

Начинается доклад с того, что авторы наотрез отказываются признавать тот факт, что у России и Запада могут быть какие-то общие интересы. Простые понятия у двух «систем», такие как мораль, житейские и семейные ценности, этика, по мнению авторов доклада несовместимы. Это позволяет сделать вывод о существовании некоего противостояния и необходимости безусловного уничтожения России как суверенного государства, которое только одним своим существованием не дает Западу спокойно жить.

