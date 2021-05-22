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22 мая 21:40
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новостей
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
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20:55
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Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
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20:50
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Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией

Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Британский королевский институт международных отношений, известный как Chatham House, на днях выдал доклад на тему России, в котором авторы безапелляционно выдают сомнительные, с точки зрения достоверности, «факты», задача которых состоит в формировании у европейской публики и политического истеблишмента отрицательного отношения к нашей стране.

По сути, этот доклад, над которым трудились семнадцать авторов (в том числе двое граждан России), есть не что иное, как манифест коллективного Запада, задающий «правильную» политику, которой должно и обязано следовать все евроатлантическое сообщество до момента создания «управляемой России».

Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
wikipedia.org  / European Parliamen / CC BY 2.0

Предлагаемая политика состоит из способов и методов подавления любой российской деятельности, как внешне, так и внутриполитической. Она задает ориентиры для принятия важных решений в отношении с русским миром и раскрывает исключительно презрительное отношение к «невежественной» Российской Федерации со стороны «цивилизованного и образованного» коллективного Запада. То есть, в Лондоне была озвучена очередная «фултоновская речь», каких в истории нашего государства было бесчисленное количество.

Непримиримые соседи

Начинается доклад с того, что авторы наотрез отказываются признавать тот факт, что у России и Запада могут быть какие-то общие интересы. Простые понятия у двух «систем», такие как мораль, житейские и семейные ценности, этика, по мнению авторов доклада несовместимы. Это позволяет сделать вывод о существовании некоего противостояния и необходимости безусловного уничтожения России как суверенного государства, которое только одним своим существованием не дает Западу спокойно жить.

Сама по себе Россия является «вызовом» мировому порядку (основанному, конечно, на самых настоящих демократических ценностях), а вражда Москвы с Западом рассматривается в качестве «естественного состояния» и никакого примирения не подразумевает. Разумеется, виновата во всем Москва. А все те люди, кто хоть как-то оправдывают действия России, по мнению авторов доклада, являются предателями и приспособленцами.

Интересно, как авторы интерпретировали высказывания ряда западных политиков, выразивших стремление сблизиться с Москвой. Когда лидеры США, Франции и Германии допускали такие высказывания, евроатлантическое общество их не осуждало. Однако, в данном докладе говорится об «ошибочности» ранее сказанных слов: авторы даже пытаются это как-то обосновать.

Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Лондон желает быть мудрее и прозорливее, чем лидеры указанных государств, ставя себя в положение кардинала мировой политики, кем, вне сомнения, давно уже не является. Однако расставаться с многовековым амплуа тяжело и больно, ну так хотя бы потешить себя ощущением былого могущества.

Без права на альтернативу

Доклад подводит идеологическую основу в конфликт между Россией и Западом, объясняя европейским политикам некие правила игры, исполнять которые рекомендуется неукоснительно. Сознание европейцев программируется на безусловное отрицание существования у России собственных суверенных интересов, высмеивается и искореняется само понятие «сфера интересов», мол, не должно быть таких сфер у Москвы, и точка.

Авторы детально прошлись по экономическим проектам, где Евросоюз признается единственно верным и правильным, способным обеспечить все потребности евроатлантического и мирового рынка, тогда как ЕАЭС назван совершенно деструктивным проектом экономической интеграции, с помощью которого Кремль влияет на выбор внешней политики других государств.

Все экономические предложения, исходящие из России как по линии ЕАЭС, так и самостоятельные, авторы доклада предлагают расценивать исключительно как попытку нанести ущерб экономике коллективного Запада. Авторы считают, что Россия использует торговые отношения с другими странами как политический инструмент. И вот тут сразу вспоминаются экономические санкции, которые безостановочно налагаются на Россию, по поводу и без такового.

Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Все начинается с лживого заявления о том, что экономические санкции в отношении нашей страны впервые были применены в 2014 году после «аннексии» Крыма. Вероятно, авторы доклада удивились бы, узнав, что санкции экономического характера со стороны Запада накладывались и на СССР, и на Российскую империю. То есть во все времена, когда наша экономика достигала значительного размаха, западные страны использовали это в качестве предлога для нанесения ущерба без объявления войны.

Желаемое за действительное

Приведенный пример эффективности вводимых в отношении России санкций заставил меня вздрогнуть. Как оказалось, именно своевременное введение экономических ограничений, вкупе с «военной решимостью Украины», предположительно (так в тексте) «позволили остановить продвижение российских войск и сепаратистских формирований к Мариуполю в 2014 году и к Дебальцево в 2015 году».  

Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
Федеральное агентство новостей  / Анастасия Вальдамирова

Захватывать Мариуполь даже и мыслей не было (Донецк бы отстоять, уж не до жиру), а вот относительно Дебальцево — это как? В Дебальцево «военная решимость Украины» бесславно завершилась грандиозным разгромом, который надолго отбил у Киева и его заокеанских кураторов желание решать вопрос Донбасса силовым путем и заставил их сесть за стол переговоров. Это я к тому, что доклад буквально испещрен подобными заявлениями, выдающими желаемое за действительное — и такое присутствует в каждом рассматриваемом авторами «мифе».

То, что у коллективного Запада существуют проблемы с памятью, признают даже авторы доклада, которые пишут, что средний европейский политик не оперирует даже ближней историей своей страны и мирового сообщества в целом. И принимает решения только исходя из положения «сейчас», что отличает европейских политиков от российских коллег.

Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
twitter.com  / @RusBotschaft

Российские же политики могут свободно рассуждать об исторических закономерностях и способны дискутировать, имея более высокий уровень знаний в вопросах мировой истории. Вне сомнения, это результат системы образования, которая складывалась в СССР (средний возраст российских политиков позволяет считать, что образование они получали еще при советской власти). И, безусловно, является еще одним аргументом к возвращению к советской системе образования, которая была лучшей в мире.

Раскол народа

И вот эти необразованные западные политики позволяют себе рассуждать об истории российского государства, пытаясь доказать, что украинцы, белорусы и русские — это совершенно разные народы. В докладе по этому поводу сделана жалкая попытка компиляции исторических фактов, которая не выдерживает никакой критики. Там сказано, что миф о существовании триединства нации насаждается в Европе исключительно агентами влияния Кремля. Даже комментировать не буду.

Хотя нет, относительно Белоруссии прозвучали очень показательные слова. По мнению авторов доклада, укоренившаяся в республике популярность русского триединства (внимание!) «не позволяет защитникам суверенной Беларуси заручиться иностранной поддержкой». Этой фразой докладчики признают провал попыток вмешательства во внутренние дела государства с целью разрушения существующей общественной позиции.

Много было сказано о провале либеральных реформ в начале 90-х годов, где прослеживается четкое стремление Запада дистанцироваться от своего непосредственного влияния на этот процесс, а сам провал объясняется только невежественностью населения, которое не смогло понять преимуществ капиталистического строя. Кстати, в докладе изложено мнение, что к настоящему времени российский народ окончательно разочаровался в предлагаемых Западом «демократических ценностях», что означает углубление непонимания между «цивилизациями».

Также авторы доклада рассуждают на тему сближения России с Китаем, формируя негативные для Москвы сценарии развития этого сближения. Лично у меня сложилось мнение, что Лондон в этом вопросе целенаправленно стравливает Россию, Китай и США, предполагая во время потенциального вооруженного конфликта остаться в стороне, чтобы потом воспользоваться результатом и вернуть былое могущество.

Коснулись авторы доклада и «аннексии» Крыма, осудив слова Дональда Трампа, сказавшего, что «Крым — русский, так как все, кто там живет, говорят на русском языке». Полагаю, осуждение Трампа за Крым является местью за все те «нововведения», которые он внес в международную политику, заставив серьезно поволноваться многие страны, и тем более трансграничные корпорации. Сожалеют авторы доклада и о том, что на Россию не были наложены санкции за экологический ущерб, нанесенный Керченскому проливу строительством Крымского моста.

Вредные советы

Доклад завершается четкими и конкретными рекомендациями для политиков Запада, которым предстоит работать с Россией. В этих рекомендациях нет ничего нового — все это испытывала на себе Российская империя, Советский Союз, а теперь и Российская Федерация. Однако было бы не лишним привести эти тезисы:

  1. Принимать решения, основанные на реальной оценке возможностей России, а не мифах, «развенчанных в данном докладе»;
  2. Кремль — не друг Западу. Даже если российские правители и олигархи посещают его курорты, имеют элитную недвижимость и учат своих детей в западных школах — это не означает, что они разделяют западные ценности;
  3. Не идите на поводу у России, даже если это сулит некие выгоды. Российские власти откажутся от своих обязательств в угоду своим интересам;
  4. Россия вас разочарует, нарушив любое соглашение или договор;
  5. Нужно постоянно давить на Россию, и подобные действия нужно планировать на долгосрочный период;
  6. Недружественные отношения с Россией уместны всегда, нет никакой необходимости дружить с Москвой. Дружба с Россией наносит ущерб интересам Запада;
  7. В вопросах безопасности можно пренебречь экономической выгодой в отношениях с Россией. Нужно помнить, что Россия в любой момент может напасть на страны Запада;
  8. Ни сотрудничество, ни политический диалог не так важны, как понимание фундаментальных различий между Россией и Западом;
  9. Москва оскорбительно будет отвечать на любую попытку Запада защитить свои интересы;
  10. Западные политики должны повышать свою квалификацию. Необходимо вырастить большой пул экспертов по России, чтобы достоверно понимать, какие тенденции происходят в России, а также для предотвращения появления новых мифов.

Список предостережений, прямо скажем, впечатляющий. Но особенно мне понравился последний пункт, где говорится о повышении квалификации.

Может быть, коллективный Запад не способен выстроить с Россией (и Китаем) нормальные отношения только потому, что его политики… безнадежно необразованны и глупы?

По крайней мере, из доклада Chatham House получается такой вывод. 

алексей суконкин
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