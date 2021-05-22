Супруга Хабарова рассказала, как объясняет родным поцелуи мужа в кино

Москва, 22 мая. Супруга актера Антона Хабарова Елена пришла в студию программы «Сегодня вечером», где рассказала о своем отношении к его ролям героя-любовника в кино.

В студии шоу юмориста Максима Галкина собрались звезды российского шоу-бизнеса, чтобы обсудить тему секс-символов современности. Приглашенными гостями стала супружеская пара актеров Хабаровых — Антон и Елена. Вместе артисты живут вот уже 20 лет, при этом актеру часто приходится играть на экране страстных героев-любовников.

Однако Хабарова заговорила лишь о профессиональной ревности. Она заявила, что актеры являются тщеславными людьми, борющимися за популярность друг с другом.

Сам Хабаров признался, что за сердце будущей супруги ему пришлось сражаться, так как молодая артистка в то время собиралась выйти замуж за другого мужчину. Сейчас же Хабаровой приходится постоянно быть начеку, пока муж изображает любовь с другими актрисами на экране.

«Каждый раз перед выходом какого-то сериала я сразу делаю пост в Instagram. Пишу, что обожаю то, как он целуется, обнимается. А то писать начинают, родственники звонят. Он же деньги получает, пусть», — призналась Хабарова.

В рамках шоу актер признался, что является обладателем непростого нрава. Он извинился перед коллегами за то, что им часто приходится терпеть его вспыльчивость и агрессию на съемочной площадке.