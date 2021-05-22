Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов

Половая неприкосновенность и жизнь ребенка должны быть приоритетом для любого общества. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем интервью для РИА Новости заявила о необходимости отмены для педофилов моратория на смертную казнь. Если же общество окажется к этому не готово, продолжила она, наказанием для данной категории преступников должно стать пожизненное заключение, поскольку «вылечить их невозможно». Так омбудсмен прокомментировала поимку убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области, которым оказался педофил, ранее неоднократно судимый за изнасилования.
«Действительно, люди, отсидевшие даже очень длительный срок за педофилию, очень часто возвращаются к старому «ремеслу», — признал Соловьев. — И в моей правозащитной и правоохранительной практике я сталкивался с тем, что даже при серьезном административном надзоре они умудряются совершать подобного рода преступления. Их не останавливает ничто — даже спешащая на их поимку полиция — и они делают это, зная, что 100% будут пойманы и предстанут перед судом!»
Юрист вспомнил про другие радикальные меры, которые применяются в ряде европейских стран для предупреждения совершения педофилами новых преступлений: химическую и хирургическую кастрации.
«Что же касается отмены моратория на смертную казнь для людей, совершающих подобного рода преступления, то здесь большая часть общества, конечно же, выступает за нее, — заметил эксперт. — Однако мы должны учитывать целую массу аспектов, касающихся, в том числе соблюдения прав человека, вопросов справедливости наказания, а также возможности судебной ошибки, которые, к сожалению, нередки».
Собеседник ФАН подчеркнул, что смертная казнь не является мерой, которая способна остановить педофила, чье желание сексуально обладать ребенком намного сильнее страха смерти.
«Он не будет оглядываться на букву даже самого строгого закона, выходя на охоту, — заметил Соловьев. — Зато мы покажем себя обществом, которое вернулось к весьма спорному наследию прошлого. Ну и давайте не забывать об открывающихся просторах для злоупотреблений: ужесточенный таким образом закон может стать механизмом для сведения счетов: человека могут просто-напросто оговорить, а когда приговор будет приведен в исполнение, «педофила» можно будет оправдать только посмертно».
Юрист призвал россиян не уподобляться американцам, которые в ряде штатов на полном серьезе обсуждают не то, нужна ли им смертная казнь, а то, каким образом она должна осуществляться: с помощью веревки, электрического тока или яда.
«Вот до чего они скатились! — возмущен эксперт. — Но у нас совсем другое общество, мы иначе воспитаны. Кроме того, поверьте мне, пожизненное лишение свободы — это не менее страшное наказание, чем смерть. Мы оставляем преступника жить с чувством вины в одиночной камере, заставляя день ото дня испытывать тяготы особенно строгого режима пребывания в колониях для пожизненно осужденных».
Вместе с тем собеседник ФАН подчеркнул, что половая неприкосновенность и жизнь ребенка должны стоять на одном из первых мест в системе координат любого здорового общества.
«Так что неудивительна та риторика, которую используют правозащитники (особенно детские) и простые люди, говоря о педофилах как о преступниках, достойных смерти, — заметил Соловьев. — Таков запрос общества! Но при всем этом мы, введя смертную казнь, не достигнем цели превенции: это не будет останавливать преступников — мы просто будем с ними расправляться. И уйдет самая главная цель уголовного преследования: предупреждение новых преступлений. Вот в чем основная проблема».