Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов

Половая неприкосновенность и жизнь ребенка должны быть приоритетом для любого общества. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своем интервью для РИА Новости заявила о необходимости отмены для педофилов моратория на смертную казнь. Если же общество окажется к этому не готово, продолжила она, наказанием для данной категории преступников должно стать пожизненное заключение, поскольку «вылечить их невозможно». Так омбудсмен прокомментировала поимку убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области, которым оказался педофил, ранее неоднократно судимый за изнасилования.

«Действительно, люди, отсидевшие даже очень длительный срок за педофилию, очень часто возвращаются к старому «ремеслу», — признал Соловьев. — И в моей правозащитной и правоохранительной практике я сталкивался с тем, что даже при серьезном административном надзоре они умудряются совершать подобного рода преступления. Их не останавливает ничто — даже спешащая на их поимку полиция — и они делают это, зная, что 100% будут пойманы и предстанут перед судом!»

Юрист вспомнил про другие радикальные меры, которые применяются в ряде европейских стран для предупреждения совершения педофилами новых преступлений: химическую и хирургическую кастрации.

«Что же касается отмены моратория на смертную казнь для людей, совершающих подобного рода преступления, то здесь большая часть общества, конечно же, выступает за нее, — заметил эксперт. — Однако мы должны учитывать целую массу аспектов, касающихся, в том числе соблюдения прав человека, вопросов справедливости наказания, а также возможности судебной ошибки, которые, к сожалению, нередки».

Собеседник ФАН подчеркнул, что смертная казнь не является мерой, которая способна остановить педофила, чье желание сексуально обладать ребенком намного сильнее страха смерти.

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«Он не будет оглядываться на букву даже самого строгого закона, выходя на охоту, — заметил Соловьев. — Зато мы покажем себя обществом, которое вернулось к весьма спорному наследию прошлого. Ну и давайте не забывать об открывающихся просторах для злоупотреблений: ужесточенный таким образом закон может стать механизмом для сведения счетов: человека могут просто-напросто оговорить, а когда приговор будет приведен в исполнение, «педофила» можно будет оправдать только посмертно».

Юрист призвал россиян не уподобляться американцам, которые в ряде штатов на полном серьезе обсуждают не то, нужна ли им смертная казнь, а то, каким образом она должна осуществляться: с помощью веревки, электрического тока или яда.

«Вот до чего они скатились! — возмущен эксперт. — Но у нас совсем другое общество, мы иначе воспитаны. Кроме того, поверьте мне, пожизненное лишение свободы — это не менее страшное наказание, чем смерть. Мы оставляем преступника жить с чувством вины в одиночной камере, заставляя день ото дня испытывать тяготы особенно строгого режима пребывания в колониях для пожизненно осужденных».

Вместе с тем собеседник ФАН подчеркнул, что половая неприкосновенность и жизнь ребенка должны стоять на одном из первых мест в системе координат любого здорового общества.