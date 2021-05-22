КСИР Ирана представил новый разведывательно-ударный БПЛА

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана представил новые разработки в области беспилотной авиации и противовоздушной обороны. Об этом сообщает информационный портал irinn.

В ходе торжественной церемонии был показан новый разведывательно-ударный БПЛА «Газа». Сообщается, что аппарат способен нести 13 бомб, до 500 килограммов специального оборудования на дальность до двух тысяч километров и предназначен для выполнения широкого спектра боевых и разведывательных задач. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 35 часов.

Помимо этого, он может применяться при поисково-спасательных операциях, охраны границ и мониторинге последствий пожаров и стихийных бедствий.

Также были представлены комплекс противовоздушной и противоракетной обороны «Девятое дея» и подвижная радиолокационная станция «Кудс», способные обнаруживать и уничтожать авиационные бомбы, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты противника на малых дистанциях. Характеристики комплексов пока не разглашаются.

На церемонии присутствовали главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами и командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

Мероприятие прошло после недавнего обострения палестино-израильского конфликта. В результате пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля и ответных ударов авиации погибло более двухсот человек, около двух тысяч получили ранения. 21 мая при посредничестве Египта сторонами достигнуто соглашение о прекращении огня.