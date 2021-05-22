Соболь раскритиковала Маска за выступление перед российскими студентами

Любовь Соболь осудила Илона Маска за участие в российском научно-просветительском форуме «Новое знание», заявив, что при существующей власти наука в России развиваться не может. Заявление супруги ученого-антрополога, намеренной стать кандидатом в депутаты Госдумы, абсурдно и может быть продиктовано желанием вернуться в инфоповестку. Об этом ФАН рассказал публицист Армен Гаспарян.

Илон Маск выступил на просветительском форуме «Новое знание», проходящем в восьми городах России. Американский изобретатель ответил на вопросы студентов, а также выразил уважение ученым России.

«Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза, в ракетных науках. Я считаю, что эта энергия сохранится в России в будущем. Это замечательно, что мы налаживаем контакты и у нас будет больше коммуникаций между Америкой и Россией», — заявил изобретатель.

Соболь высказалась о развитии науки в России

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь негативно оценила выступление американца на российском форуме. Она назвала мероприятие «инструментом госпиара», так как среди выступавших были чиновники и члены партии «Единая Россия», и безапелляционно заявила о невозможности развития науки и технологий в современной России. В настоящее время Соболь планирует стать кандидатом в депутаты Госдумы и составить конкуренцию «единороссам».

«Я уверена, что никакого развития технологий и науки в условиях тотальной коррупции и беззакония произойти не может, а форум — просто красивая обертка и пыль в глаза», — заявила Соболь.

Оценивая достижения российской науки, экс-юрист забывает, что первой в мире вакциной от коронавируса стал «Спутник V» московского института им. Гамалеи. Успешная карьера собственного мужа, ученого-антрополога, судя по всему, также не является показателем для Соболь. Соратница Навального — жена сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Сергея Мохова, который занимается новым для России направлением — некросоциологией, выпускает книги и читает лекции.

Нежелание Соболь и других оппозиционеров признавать российские успехи неоднократно отмечалось в том числе в либеральных кругах. Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов отмечал, что одной из задач оппозиции является функция «обратной связи» для власти, на которую ФБК оказался не способен в силу необъективности и однобокой оценки происходящего.

Попытка попасть в новостные сводки

В комментарии к выступлению Илона Маска Соболь напомнила об Алексее Навальном, отбывающем срок за мошенничество. Экс-юрист ФБК увидела «противоречие» в том, что в России Навального подозревают в работе на разведку США, однако рады видеть на научном форуме американского изобретателя.

Публицист Армен Гаспарян объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей нелогичное поведение Любови Соболь, отметив, что у юриста ФБК давнее «нарушение причинно-следственных связей». Причиной нападок на Илона Маска эксперт назвал желание Соболь вернуться в повестку, так как в настоящее время ФБК исчез из информационного поля.

«Ее наезды на Илона Маска и любого другого человека — под вопли про судьбу гульфикфюрера господина Навального — это попытка лишний раз фигурировать в медиапространстве, поскольку на Западе уже про Соболь и Навального никто не вспоминает», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

На вопрос, не является ли отрицание достижений российской науки опрометчивым шагом для человека, нацеленного на политическую карьеру в России, Гаспарян ответил, что Соболь от политики крайне далека. Он отметил, что «юрист-краснодипломник» из команды Навального, судя по всему, даже не читала закон о выборах РФ.

«Если человек у себя в твиттере пишет, что она является кандидатом в депутаты, и даже не понимает, что этот статус определяется только после проверки твоих документов в ЦИКе, это безнадежно. Ну какой это политик?» — пояснил Гаспарян, подчеркнув, что все действия Соболь демонстрируют — она «абсолютно не понимает, о чем говорит».

Напомним, Соболь называет себя кандидатом в депутаты, хотя списки кандидатур еще предстоит утвердить ЦИК. Чтобы попасть в списки кандидатов, экс-юристу ФБК придется собрать определенное количество подписей в свою поддержку. Преодолеть подписной барьер на выборах в Мосгордуму 2019 года Соболь не удалось из-за «мертвых душ» в подписях. Кроме того, в случае признания ФБК экстремистской организацией соратнице Навального может быть отказано в регистрации.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.