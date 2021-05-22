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Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
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Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье

Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Владивосток, 22 мая. Крупная команда военнослужащих прибыла для прохождения службы в воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае.

Ряды подразделений мотострелковых и инженерных соединений, полка РХБ защиты, батальона материально–технического обеспечения пополнят младшие специалисты из окружных учебных центров. Новоиспеченные бойцы прибыли в Приморский край на железнодорожном транспорте. Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны РФ, в рамках призывной кампании, прошедшей весной, в объединение ВВО в Приморье поступят несколько тысяч военных из разных регионов страны.

Военнослужащие ВВО регулярно подтверждают свою высокую квалификацию — так, например, ракетные войска округа взяли золото на конкурсе «Специальный маршрут» в рамках АрМИ-2021, а отечественные истребители Ту-142 напугали ВМС США, пролетев над Тихим океаном, сообщает сайт 360tv.ru.

приморье призыв вво
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