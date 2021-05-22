Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье

Владивосток, 22 мая. Крупная команда военнослужащих прибыла для прохождения службы в воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае.

Ряды подразделений мотострелковых и инженерных соединений, полка РХБ защиты, батальона материально–технического обеспечения пополнят младшие специалисты из окружных учебных центров. Новоиспеченные бойцы прибыли в Приморский край на железнодорожном транспорте. Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны РФ, в рамках призывной кампании, прошедшей весной, в объединение ВВО в Приморье поступят несколько тысяч военных из разных регионов страны.

Военнослужащие ВВО регулярно подтверждают свою высокую квалификацию — так, например, ракетные войска округа взяли золото на конкурсе «Специальный маршрут» в рамках АрМИ-2021, а отечественные истребители Ту-142 напугали ВМС США, пролетев над Тихим океаном, сообщает сайт 360tv.ru.