Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи

Роттердам, 22 мая. Иностранные пользователи активно обсуждают номер российской исполнительницы Манижи на Евровидении. Особенно их поразило огромное платье певицы в начале выступления.

Огромное платье Манижи на колесах, сшитое из лоскутков тканей с национальными узорами народов России, вызвало бурную реакцию в Сети. Куски материи исполнительницы присылали женщины со всей страны. По мнению особенно впечатлившихся костюмом артистки пользователей, уже только благодаря этой детали номера певица завоевала победу в конкурсе.

«Россия уже победила только благодаря трюку с платьем!» — написал один из комментаторов.

Иностранцы «помешались» на ярком выступлении Манижи, сообщает британская газета Daily Express. Перед заключительным этапом Евровидения, трансляция которого начнется 22 мая в 22:00 по Москве, многие до сих обсуждают номер представительницы России.

«Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале. — Прим. ФАН) на выходных», — сказано в публикации.

Еще одной изюминкой номера стал коллаж с изображением российских женщин. На большом экране были показаны Чулпан Хаматова, Гузель Яхина, Ида Галич, Саша Бортич и другие. Манижа рассказала, как создавалось это «полотно».