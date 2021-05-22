Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют

Москва, 22 мая. Участники криптовалютного рынка отмечают, что биткоины сейчас выводятся даже с тех площадок, где сделки совершаются напрямую.

Значительные изменения объема криптовалюты на биржах начались 19 мая. Тогда произошел небывалый приток монет на площадки, это и вызвало падение курса до 30 тыс. долларов. Однако к концу того же дня ситуация изменилась: с криптобирж были выведены рекордные 175 тыс. монет, что эквивалентно 7 миллиардам долларов, пишет портал «ГЛАС.ru».

Такой отток стал самым крупным за четыре месяца. После этих событий курс самой популярной криптовалюты начал восстанавливаться, пока власти Китая не сделали заявление о желании ужесточить регулирование рынка.

Эксперты допускают, что биткоин будет восстанавливаться продолжительное время.