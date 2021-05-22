Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 22 мая. Российские военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели работы по усовершенствованию учебно-материальной базы и подготовили горный полигон к новому периоду обучения.

Соответствующие подготовительные работы осуществляли солдаты противотанковых подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии. Горные мотострелки в рамках плановых работ выполнили комплексный ремонт технического оборудования электрических подъемников мишенной обстановки. Особо пристальное внимание военные уделили учебным классам, подготовке окопов, командно-наблюдательным пунктам и войсковым стрельбищам.

В настоящее время военнослужащие высокогорных подразделений российской армии отрабатывают выживание в сложных условиях — по информации пресс-службы ЮВО, для этого они отправились в горы Кабардино-Балкарии. Параллельно ВКС РФ охраняют российские рубежи от вторжения извне — по информации сайта 360tv.ru, отечественные Су-27 перехватили французские самолеты Mirage над Черным морем.