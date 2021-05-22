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Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
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Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
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Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии

  /   Обновлено: 22 мая 2021 16:59
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Черкесск, 22 мая. Российские военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели работы по усовершенствованию учебно-материальной базы и подготовили горный полигон к новому периоду обучения.

Соответствующие подготовительные работы осуществляли солдаты противотанковых подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии. Горные мотострелки в рамках плановых работ выполнили комплексный ремонт технического оборудования электрических подъемников мишенной обстановки. Особо пристальное внимание военные уделили учебным классам, подготовке окопов, командно-наблюдательным пунктам и войсковым стрельбищам.

В настоящее время военнослужащие высокогорных подразделений российской армии отрабатывают выживание в сложных условиях — по информации пресс-службы ЮВО, для этого они отправились в горы Кабардино-Балкарии. Параллельно ВКС РФ охраняют российские рубежи от вторжения извне — по информации сайта 360tv.ru, отечественные Су-27 перехватили французские самолеты Mirage над Черным морем.

юво карачаево-черкессия мотострелки
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