Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде

Волгоград, 22 мая. В результате стрельбы у ТЦ три человека оказались в больнице. Региональное МВД проводит проверку по факту инцидента, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Рано утром в субботу возле ТЦ «Европа» произошел конфликт. Злоумышленник произвел выстрелы и ранил трех местных жителей.

Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не поступало. В настоящее время МВД региона проводит проверку по факту стрельбы, устанавливаются обстоятельства и мотивы стрелка.

После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН. Между посетителями заведения на улице Батальной произошла ссора.