Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии

Москва, 22 мая. Министерство обороны России планирует направить около 300 младших специалистов для прохождения службы на военной базе Южного военного округа в Абхазии.

«Прибывшие специалисты являются военнослужащими по призыву, прошедшими трехмесячную подготовку в Учебном центре войск противовоздушной обороны», — разъясняют в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, сейчас на базу отправляют операторов зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ». Прибывших размещают в современных казармах модульного типа. На первом этапе с новичками будут проведены комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что область военного образования в России стремительно развивается.