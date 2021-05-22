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новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
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Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
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Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
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Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение

Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Москва, 22 мая. В 2021 году на конкурсе впервые за десять лет прозвучит композиция преимущественно на русском языке.

В финале Евровидения впервые за десять лет прозвучит песня на русском языке. Речь идет о композиции Russian Woman, которую исполнит Манижа Сангин. Песня частично будет на русском, частично на английском языке.

Фрагмент на русском языке в последний раз был использован в выступлении участника «Евровидения-2011» Алексея Воробьева, который тогда занял 16 место. В 2003 группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси» целиком на русском языке заняли третье место. RT обратились к экспертам с вопросом о том, может ли язык исполнения помешать Маниже получить призовое место. ​​​​​

Первопроходцами Евровидения были Юдифь (Мария Кац), Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Андрей Косинский. Все они пели на русском, но высоких результатов не показали. (Кац заняла девятое место, Киркоров оказался на 17-м, Пугачева взяла 15, а Косинский и вовсе не попал в финал.

С 2000 года большинство российских участников пели исключительно на английском и первая же конкурсантка — Алсу заняла второе место с хитовой композицией Solo.

В 2021 году на русском собирались петь и участники из Белоруссии — «Галасы Зместа», но их по непонятным причинам дисквалифицировали.

Можно сделать вывод, что песни на общенациональном английском языке чаще занимают первые места. Опрошенные RT эксперты так же согласились с данным тезисом, отметив, что у композиции на русском языке нет шансов на победу.

Ранее российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявлял, что на Евровидении давно нет музыки.

россия музыка евровидение русский язык manizha
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