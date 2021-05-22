Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение

Москва, 22 мая. В 2021 году на конкурсе впервые за десять лет прозвучит композиция преимущественно на русском языке.

В финале Евровидения впервые за десять лет прозвучит песня на русском языке. Речь идет о композиции Russian Woman, которую исполнит Манижа Сангин. Песня частично будет на русском, частично на английском языке.

Фрагмент на русском языке в последний раз был использован в выступлении участника «Евровидения-2011» Алексея Воробьева, который тогда занял 16 место. В 2003 группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси» целиком на русском языке заняли третье место. RT обратились к экспертам с вопросом о том, может ли язык исполнения помешать Маниже получить призовое место. ​​​​​

Первопроходцами Евровидения были Юдифь (Мария Кац), Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Андрей Косинский. Все они пели на русском, но высоких результатов не показали. (Кац заняла девятое место, Киркоров оказался на 17-м, Пугачева взяла 15, а Косинский и вовсе не попал в финал.

С 2000 года большинство российских участников пели исключительно на английском и первая же конкурсантка — Алсу заняла второе место с хитовой композицией Solo.

В 2021 году на русском собирались петь и участники из Белоруссии — «Галасы Зместа», но их по непонятным причинам дисквалифицировали.

Можно сделать вывод, что песни на общенациональном английском языке чаще занимают первые места. Опрошенные RT эксперты так же согласились с данным тезисом, отметив, что у композиции на русском языке нет шансов на победу.

Ранее российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявлял, что на Евровидении давно нет музыки.