Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве

Москва, 22 мая. Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа осуществит артиллерийский салют ко Дню пограничника в столице России.

Мероприятие состоится 28 мая на Поклонной горе и ВДНХ, передает пресс-служба ЗВО. В небо будет выпущено более 20 видов фейерверков. При этом диаметр куполов разрывов составит более 300 м. Запуск будет производиться из самоходных комбинированных пусковых салютных установок.

Ранее сообщалось, что бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021».

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