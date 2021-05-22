Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне

Москва, 22 мая. Актер Кирилл Гребенщиков в эфире программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным раскрыл подробности личной жизни и объяснил, почему предпочитает не распространяться о ней.

Гребенщиков женат вот уже почти 30 лет. Его супруга Ольга никак не связана с киноиндустрией. У пары родилась дочь Полина в 1994 году. Девушка пошла по стопам отца и окончила ВГИК.

Чем занимается жена Гребенщикова, актер раскрывать не стал. В его семье существует правило, согласно которому они не делятся с прессой подробностями личной жизни. Гребенщиков объяснил, почему держит все в тайне.

«Такой уговор в семье есть. Мы ошибались с этим. Так устроена публичность, когда у тебя все хорошо, ты открываешь, говоришь: «Смотрите, как все хорошо». А потом становится плохо, а дверь приоткрыта, там чей-то ботинок. Актер интересен, когда он в кадре или на сцене. Этого достаточно», — добавил артист.

Откровенно о своей жизни рассказал и актер сериала «Казанова» Антон Хабаров. В беседе с Галкиным он признался в сложном и агрессивном характере. Артист вот уже шесть лет посещает психолога.