Лолита раскрыла размер своей пенсии 

Москва, 22 мая. Именитая артистка Лолита Милявская рассказала, из чего состоит ее пенсия, и впервые назвала сумму пособия.

В рамках шоу «50 вопросов» на Youtube-канале «Макарена» звезда ответила на вопросы о своей пенсии. Артистка призналась, что получает довольно приличные выплаты, если смотреть на средний уровень пособий в стране. Она впервые назвала размер пособия, которое составляет 23 тысячи 200 рублей. По мнению артистки, такая цифра сложилась, скорее всего, из-за ИП.

Милявская призналась, что не имеет никаких наград и званий, что обычно помогает артистам выживать после ухода со сцены, получая прибавку к пенсии. При этом сама звезда к «народным» и «заслуженным» статусам относится скептически. Она уверена, что раздавать их всем подряд нельзя. По ее словам, примадонна Алла Пугачева была последней, кто получил звание заслуженно. Однако певица отметила, что важнее не бумажка, а то, насколько популярен артист.

«Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоем звании?» — высказала мнение Лолита.

При этом сама артистка заявила, что сейчас имеет некоторые финансовые сложности. Причиной их стал капитальный ремонт и растущие цены на коммунальные услуги. Однако это не единственная проблема певицы. Ранее она сообщала, что боится развития болезни Альцгеймера.