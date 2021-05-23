Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом

Российский актер и режиссер театра и кино Евгений Костюков, более известный поклонникам под псевдонимом Сытый, сегодня празднует свой 52-й день рождения. По такому поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Борис Хлебников.

Он поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на ряде своих проектов.

«Он потрясающе наблюдательный человек, который сам абсолютно блестяще режиссирует свою роль и придумывает огромное количество вещей. У него есть уникальная для актеров способность — он замечательно импровизирует, сам переделывает под себя текст. Он скорее не актер, а соавтор», — сообщил режиссер.

Борис Хлебников рассказал о наиболее ярких и ценных, на его взгляд, чертах характера Сытого.

«Он человек совершенно не актерского характера: не капризный, не зациклен на себе. Один из лучших людей, которых я знаю. Он вообще из шахтерской семьи в Кемерово и сам должен был стать шахтером. Однако в какой-то момент ему довелось познакомиться с Евгением Гришковцом, который возглавлял театр в их городе. Режиссер позвал Женю работать под его началом. Когда Гришковец уехал, Костюков возглавил коллектив. Сейчас он переехал в Москву и служит во МХАТе», — поведал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Actor's Agency CHAPLIN

В заключение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Я желаю Жене оставаться таким же наблюдательным, остроумным, точным. Счастья ему и здоровья. У него замечательная жена и дети. Так что все, что я хочу ему пожелать, у него уже есть», — подытожил Борис Хлебников.

Ранее режиссер Олег Асадулин в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева.