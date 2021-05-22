Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты

Москва, 22 мая. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать «магазины для бедных» с фиксированными ценами вместо государственного регулирования стоимости продуктов.

Политик критически высказался об идее заморозки цен на продовольствие. Он выступил за создание отдельной подкатегории магазинов для малообеспеченных слоев общества, где были бы фиксированные цены. В остальном сегменте Жириновский посчитал необходимым оставить рыночное ценоопределение. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова лидера ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда».

«Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — предложил он.

Жириновский привел пример Советского Союза, где цены были «твердые», а выбор — маленький. По его словам, «там, где регулируют цены, наступает конец экономике».

Профессор ВШЭ Евгения Серова ранее напомнила, что многие страны используют практику продовольственных сертификатов, не имеющих ничего общего с советскими талонами.

Действие мер, ограничивающих подорожание сахара, вскоре закончатся. Российские производители предупреждают, что в итоге стоимость этого продукта может стать «запредельной», пишет INFOX.