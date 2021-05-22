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22 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
Все новости

Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты

Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 22 мая. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать «магазины для бедных» с фиксированными ценами вместо государственного регулирования стоимости продуктов.

Политик критически высказался об идее заморозки цен на продовольствие. Он выступил за создание отдельной подкатегории магазинов для малообеспеченных слоев общества, где были бы фиксированные цены. В остальном сегменте Жириновский посчитал необходимым оставить рыночное ценоопределение. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова лидера ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда».

«Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — предложил он.

Жириновский привел пример Советского Союза, где цены были «твердые», а выбор — маленький. По его словам, «там, где регулируют цены, наступает конец экономике».

Профессор ВШЭ Евгения Серова ранее напомнила, что многие страны используют практику продовольственных сертификатов, не имеющих ничего общего с советскими талонами.

Действие мер, ограничивающих подорожание сахара, вскоре закончатся. Российские производители предупреждают, что в итоге стоимость этого продукта может стать «запредельной», пишет INFOX.

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Все новости / Экономика / Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
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