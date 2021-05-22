Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
Все новости
22 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
Все новости

Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы

Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
Prt Scr youtube.com  /  Пульс города

Москва, 22 мая. Друг актрисы Натальи Варлей Алексей Зардинов рассказал о причинах ее попадания в больницу и возможных проблемах со здоровьем.

Корреспондентам в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ удалось узнать, в каком состоянии находится именитая актриса. Для этого журналисты связались с ее приятелем. Варлей, как оказалось, все еще в больнице.

«Она мне пишет: «Леша, не переживай, я просто легла на плановое обследование, и сердце посмотреть, и вообще все, давление». Я задавал вопросы: «Что-то, может, нужно, только скажи, я привезу, из лекарств, фрукты», — сообщил знакомый звезды, раскрывая подробности ее госпитализации.

Он признался, что артистка не любит, когда к ней приезжают в больницу. СМИ сообщали, что ей провели коронографию. Эту процедуру делают только тогда, когда у пациента имеется подозрение на серьезные проблемы с сердцем.

«У нее никогда не было жалоб на сердце, единственное, что все время говорила, спина. Это связано с ее цирковой деятельностью. Были нагрузки на спину, она на это жаловалась, на сердце вообще никогда. Наталья Владимировна у нас боец, она спортсменка, комсомолка, просто красавица», — с юмором заметил приятель звезды.

Звезда «Кавказской пленницы» хоть и стала благодаря фильму народной любимицей, однако всю жизнь жалела, что променяла работу в цирке на киносъемки.

варлей звезды зардинов
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 34142 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Общество / Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
Рейтинг@Mail.ru