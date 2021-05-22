Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы

Москва, 22 мая. Друг актрисы Натальи Варлей Алексей Зардинов рассказал о причинах ее попадания в больницу и возможных проблемах со здоровьем.

Корреспондентам в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ удалось узнать, в каком состоянии находится именитая актриса. Для этого журналисты связались с ее приятелем. Варлей, как оказалось, все еще в больнице.

«Она мне пишет: «Леша, не переживай, я просто легла на плановое обследование, и сердце посмотреть, и вообще все, давление». Я задавал вопросы: «Что-то, может, нужно, только скажи, я привезу, из лекарств, фрукты», — сообщил знакомый звезды, раскрывая подробности ее госпитализации.

Он признался, что артистка не любит, когда к ней приезжают в больницу. СМИ сообщали, что ей провели коронографию. Эту процедуру делают только тогда, когда у пациента имеется подозрение на серьезные проблемы с сердцем.

«У нее никогда не было жалоб на сердце, единственное, что все время говорила, спина. Это связано с ее цирковой деятельностью. Были нагрузки на спину, она на это жаловалась, на сердце вообще никогда. Наталья Владимировна у нас боец, она спортсменка, комсомолка, просто красавица», — с юмором заметил приятель звезды.

Звезда «Кавказской пленницы» хоть и стала благодаря фильму народной любимицей, однако всю жизнь жалела, что променяла работу в цирке на киносъемки.