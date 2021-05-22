Берлинская полиция разогнала акцию против антиковидных ограничений

Берлин, 22 мая. Правоохранительные органы Германии были вынуждены применить меры в отношении демонстрантов, выступающих за снятие антиковидных ограничений.

Стоит отметить, что полицейские призывали демонстрантов разойтись. Однако немцы продолжали бастовать против мер, принятых правительством. Правоохранители были вынуждены приступить к задержаниям.

Ранее стало известно, что более половины немцев хотят привиться российской вакциной «Спутник V». Об этом говорят данные социологического исследования.