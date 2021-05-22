Более 9,5 млн человек посмотрели видео выступления Манижи на Евровидении

, 22 мая. Запись с выступления Манижи, которая представляет Россию на главном песенном конкурсе Европы, набрала более 9,5 миллиона просмотров за четыре дня с момента публикации на YouTube.

Ролик был размещен на официальном YouTube-канале Евровидения. Пользователи из России и со всего мира высоко оценили исполнение Манижей песни Russian Woman. Зрители отдельно отметили впечатляющие декорации, особенно костюм артистки в начале номера — огромное платье, сшитое из лоскутков ткани, присланных Маниже женщинами со всей страны. В комментариях юзеры оставили восторженные отзывы.

"Смотрела-смотрела спокойно в электричке выступление и едва не разрыдалась, когда на экране показали обычных девчонок, поющих песню Манижи. Прекрасная идея"; "Смотрела и плакала. Спасибо! Блестяще и эмоционально"; "Уже пятый раз слушаю... Давно такой зажигательной песни не было на этом конкурсе. Шикарно!" — подчеркнули комментаторы.

Финал конкурса "Евровидение-2021" состоится 22 мая в 22:00 по московскому времени, пишет "Культуромания". Всего в заключительном этапе выступят представители 26 стран.

Ранее Манижа рассказала, как создавался коллаж с изображениями российских женщин, которых показали во время выступления Манижи. На его подготовку ушли считанные дни.