Более 9,5 млн человек посмотрели видео выступления Манижи на Евровидении

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
Все новости
22 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
Все новости

Более 9,5 млн человек посмотрели видео выступления Манижи на Евровидении

Шоу-бизнес
Более 9,5 млн человек посмотрели видео выступления Манижи на Евровидении
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

, 22 мая. Запись с выступления Манижи, которая представляет Россию на главном песенном конкурсе Европы, набрала более 9,5 миллиона просмотров за четыре дня с момента публикации на YouTube.

Ролик был размещен на официальном YouTube-канале Евровидения. Пользователи из России и со всего мира высоко оценили исполнение Манижей песни Russian Woman. Зрители отдельно отметили впечатляющие декорации, особенно костюм артистки в начале номера — огромное платье, сшитое из лоскутков ткани, присланных Маниже женщинами со всей страны. В комментариях юзеры оставили восторженные отзывы.

"Смотрела-смотрела спокойно в электричке выступление и едва не разрыдалась, когда на экране показали обычных девчонок, поющих песню Манижи. Прекрасная идея";

"Смотрела и плакала. Спасибо! Блестяще и эмоционально";

"Уже пятый раз слушаю... Давно такой зажигательной песни не было на этом конкурсе. Шикарно!" — подчеркнули комментаторы.

Финал конкурса "Евровидение-2021" состоится 22 мая в 22:00 по московскому времени, пишет "Культуромания". Всего в заключительном этапе выступят представители 26 стран.

Ранее Манижа рассказала, как создавался коллаж с изображениями российских женщин, которых показали во время выступления Манижи. На его подготовку ушли считанные дни.

россия евровидение Манижа
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 34142 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Шоу-бизнес / Более 9,5 млн человек посмотрели видео выступления Манижи на Евровидении
Рейтинг@Mail.ru