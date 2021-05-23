Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева

Российский актер театра и кино Павел Чинарев празднует сегодня свой 35-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Олег Асадулин.

Собеседник поделился воспоминаниями о совместной работе с актером над картиной «Смертельные иллюзии».

«С Павлом я работал леще на проекте «Маршрут построен». Остался очень доволен. Я считаю, что он невероятно талантлив. Когда представилась вторая возможность сотрудничать, я ни секунды не сомневался. Один раз поработав с хорошим актером, ты, конечно же, будешь рад новому шансу», — сообщил режиссер.

Олег Асадулин рассказал о наиболее ярких и ценных, на его взгляд, чертах характера артиста.

«Павел человек открытый, компанейский, без снобизма, открыт к диалогу. Очень трудолюбивый, вдумчивый и требовательный актер. Он настоящий профессионал. С ним невероятно круто и интересно работать. Он во многих вещах по-хорошему непредсказуем. Очень творческий актер. Всегда на съемочной площадке что-то предлагает, погружается в роль, продумывает все до деталей», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Желаю Паше добиться всех немыслимых профессиональных высот. Он актер разноплановый. Может и комедию, и драму сыграть. Таланта и энергии у него хватает, нужно еще немножко удачи. Хотя, как вижу, у него и так все идет в правильном направлении», — подытожил Олег Асадулин.

Ранее режиссер Виталий Попов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ларису Гузееву.