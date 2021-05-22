В администрации Казани опровергли сведения о стрелках в двух школах

Казань, 22 мая. Информация о якобы появлении стрелков в двух школах города не соответствует действительности, заявили в мэрии Казани.

Сообщения о стрелках, которых якобы видели у гимназии №20 и школы №34, получили родители учеников. После этого взрослые обратились за помощью в полицию. Правоохранители сразу же отреагировали на вызов и организовали проверку по данным адресам. В течение часа они осматривали здания и территорию рядом с ними, но ничего там не нашли.

По факту ложного сообщения о готовящихся нападениях организована проверка. На данный момент правоохранители пытаются установить личность автора-анонима.