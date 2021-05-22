Родители погибших при пожаре в Удмуртии детей злоупотребляли алкоголем

Ижевск, 22 мая. Погибшие при пожаре в селе Нылга Увинского района супруги оказались безработными и злоупотребляли алкоголем, передает Следственный комитет по региону.

Дети, по данным следствия, проживали в семье, находящейся в социально-опасном положении. Несмотря на это, по неустановленным причинам в феврале 2021 года семья утратила соответствующий статус. По данным ведомства, меры профилактического характера в отношении несовершеннолетних должностными лицами не принимались.

Семья из шести человек погибла в огне поздно ночью 21 мая, среди них четверо детей в возрасте от года до 12 лет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать тлеющее табачное изделие. СК возбудил уже два уголовных дела, сообщал ФАН. Первое — по статье о причинении смерти по неосторожности, второе — о халатности.