Житель Лениногорска спас застрявшего в оконной раме кота

Лениногорск, 22 мая. Неравнодушный житель Лениногорска в Татарстане отправился на помощь коту, который застрял в оконной раме. Очевидцы инцидента разместили в Сети кадры со спасением питомца.

Животное застряло в оконной раме на третьем этаже. На помощь коту пришел сосед снизу, который через свое окно решил протолкнуть его обратно в квартиру.

Мужчина встал на подоконник и начал помогать питомцу с помощью палки. После того как животное оказалось внутри квартиры, очевидцы радостно начали аплодировать герою, который отважился спасти попавшего в беду кота. За судьбой пушистого друга наблюдал весь двор жилого дома.