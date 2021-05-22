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22 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
Все новости

Житель Лениногорска спас застрявшего в оконной раме кота

Общество
Житель Лениногорска спас застрявшего в оконной раме кота
pixabay.com

Лениногорск, 22 мая. Неравнодушный житель Лениногорска в Татарстане отправился на помощь коту, который застрял в оконной раме. Очевидцы инцидента разместили в Сети кадры со спасением питомца.

Животное застряло в оконной раме на третьем этаже. На помощь коту пришел сосед снизу, который через свое окно решил протолкнуть его обратно в квартиру.

Мужчина встал на подоконник и начал помогать питомцу с помощью палки. После того как животное оказалось внутри квартиры, очевидцы радостно начали аплодировать герою, который отважился спасти попавшего в беду кота. За судьбой пушистого друга наблюдал весь двор жилого дома.

татарстан хорошие новости россии просто герой
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