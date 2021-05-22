Пьяный киевлянин выбросил из окна многоэтажки кошку с котятами

Киев, 22 мая. Житель Киева в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна седьмого этажа кошку и четырех котят.

Инцидент произошел на Троещине. Местная жительница обратилась в полицию с сообщением, что неизвестный выбрасывает из окна животных. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность злоумышленника — им оказался 42-летний мужчина, который, будучи пьяным, решил поиграть с кошкой, но та его поцарапала. Из-за этого он выбросил ее и четырех котят из окна.

Выжил только один котенок, его доставили в ветеринарная клинику. На злоумышленника заведено уголовное дело по статье ч. 3 ст.299 УК РФ («Жестокое обращении с животными»). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Живодеры растерзали несколько котят в Тверской области, сообщал ФАН. Информацией о происшествии поделилась Инициативная группа по защите животных города.