Роскачество объяснило, какие напитки лучше всего спасают от жары

Москва, 22 мая. Специалисты Роскачества рассказали, какие напитки смогут защитить организм от обезвоживания в жаркую погоду.

Чистая бутилированная вода и минералка не только поддержат водный баланс, но и утолят жажду, отметили эксперты. Также хорошо подойдет квас, который богат витаминами групп В и С, калием и магнием.

При этом больше всего полезных веществ содержится в нефильтрованном квасе. Кроме того, в ведомстве порекомендовали пить зеленый, черный чаи и смесь чайных трав. Речь идет именно о чае, заваренном кипятком. А вот пить в жару лимонад не стоит. В этом напитке, как правило, сильно повышено содержание сахара.

Ранее диетолог Марина Аплетаева рассказала, как питаться в летний сезон. По ее словам, в жаркую погоду нужно есть творог, кисломолочные напитки и продукты, богатые белком.