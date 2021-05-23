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09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
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09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
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09:37
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Работали с ней душа в душу: режиссер Виталий Павлов о Ларисе Гузеевой

  /   Обновлено: 23 мая 2021 09:08
Шоу-бизнес
Работали с ней душа в душу: режиссер Виталий Павлов о Ларисе Гузеевой
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева сегодня празднует свой 62-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Виталий Павлов.

Собеседник поделился воспоминаниями о совместной работе с артисткой в фильме «Семейный ужин».

«Там был замечательный актерский состав: Алексей Петренко, Ирина Скобцева, Евгений Сидихин. Помню, как мы с Ларисой встречались до начала съемок, обсуждали подробности. Контакт мы нашли сразу. Она женщина умная, с прекрасным чувством юмора. Работали мы с ней душа в душу», — сообщил режиссер.

Виталий Павлов отметил, что актриса великолепно подошла на роль своенравной дочери генерала.

«Фильм снят по пьесе. Ее написал я. Она посвящена вечной теме. Сорокалетние герои встречаются после долгой разлуки. И он, и она уже успели прожить большой период жизни, но прежние чувства из времен молодости вспыхивают с новой силой. У него после армии жизнь сложилась совсем не успешно. У нее же все в порядке, на первый взгляд. В конце истории они все же остаются вместе, а вот будут ли счастливы, зрителю предстоит решить самому», — рассказал собеседник ФАН.

Работали с ней душа в душу: режиссер Виталий Павлов об актрисе Ларисе Гузеевой
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинницы.

«Как она была, так и остается одной из первых красавиц кино и всей страны. Разумеется, я желаю ей здоровья и счастья, а кроме того и непременно исполнить еще много великолепных ролей. Причем именно тех, которые она сама хотела бы. Думаю, что, несмотря на успех на телевидении, ей хочется еще сыграть в кино», — подытожил Виталий Павлов.

Ранее режиссер Ольга Субботина через ФАН поздравила с днем рождения актера Александра Пескова.

виталий попов гузеева
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