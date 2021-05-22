Шугалей высмеял антироссийский вброс французских СМИ с кадрами из фильма «Турист»

Москва, 22 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей высмеял очередную псевдосенсацию, состряпанную французским изданием Le Nouveau Centrafrique.

Шугалей рассказал, что авторитетное на первый взгляд СМИ выдало кадры из нового отечественного боевика «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР за съемку реальных боевых действий.

По мнению руководителя ФЗНЦ, большего дилетантства представить невозможно. Премьера картины состоялась 14 мая на центральном стадионе Банги, где ее увидели десятки тысяч местных жителей, а 19 мая ее показали российским зрителям в эфире телеканала НТВ. Спустя три дня она появилась во всех онлайн-кинотеатрах.

Федеральное агентство новостей /

«Уважаемые журналисты Пятой республики, нам приятно, что вы так высоко цените российский кинематограф. Уверен, в ближайшее время появится еще больше качественных российских фильмов. Поэтому вы сможете пополнить видеобазу «неопровержимых доказательств», с помощью которых вы водите за нос мировую общественность», — иронизирует Шугалей.

Социолог подчеркнул, что сложно ожидать объективности от французской прессы, если даже политики Европы и эксперты Организации Объединенных Наций идут на откровенную подтасовку фактов, чтобы попытаться дискредитировать помощь ЦАР со стороны Москвы.

Сам Шугалей присутствовал на торжественных мероприятиях в центральноафриканской столице, посвященных выходу первого фильма совместного производства РФ и ЦАР.

В ходе пресс-конференции на тему «Гибридные войны: противостояние информационным фейкам» он заявил, что экспертами ФЗНЦ в результате социологических исследований выявлены признаки информационных атак. Антироссийскую кампанию запустили 15 декабря 2020 года с блокировки пропрезидентских аккаунтов в социальной сети Facebook.