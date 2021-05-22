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22 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
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Шугалей высмеял антироссийский вброс французских СМИ с кадрами из фильма «Турист»

ЦАР
Шугалей высмеял антироссийский вброс французских СМИ с кадрами из фильма «Турист»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 22 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей высмеял очередную псевдосенсацию, состряпанную французским изданием Le Nouveau Centrafrique.

Шугалей рассказал, что авторитетное на первый взгляд СМИ выдало кадры из нового отечественного боевика «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР за съемку реальных боевых действий.

По мнению руководителя ФЗНЦ, большего дилетантства представить невозможно. Премьера картины состоялась 14 мая на центральном стадионе Банги, где ее увидели десятки тысяч местных жителей, а 19 мая ее показали российским зрителям в эфире телеканала НТВ. Спустя три дня она появилась во всех онлайн-кинотеатрах.

Шугалей высмеял антироссийский вброс французских СМИ с кадрами из фильма «Турист»
Федеральное агентство новостей  / 

«Уважаемые журналисты Пятой республики, нам приятно, что вы так высоко цените российский кинематограф. Уверен, в ближайшее время появится еще больше качественных российских фильмов. Поэтому вы сможете пополнить видеобазу «неопровержимых доказательств», с помощью которых вы водите за нос мировую общественность», — иронизирует Шугалей.

Социолог подчеркнул, что сложно ожидать объективности от французской прессы, если даже политики Европы и эксперты Организации Объединенных Наций идут на откровенную подтасовку фактов, чтобы попытаться дискредитировать помощь ЦАР со стороны Москвы.

Сам Шугалей присутствовал на торжественных мероприятиях в центральноафриканской столице, посвященных выходу первого фильма совместного производства РФ и ЦАР.

В ходе пресс-конференции на тему «Гибридные войны: противостояние информационным фейкам» он заявил, что экспертами ФЗНЦ в результате социологических исследований выявлены признаки информационных атак. Антироссийскую кампанию запустили 15 декабря 2020 года с блокировки пропрезидентских аккаунтов в социальной сети Facebook.

африка цар
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