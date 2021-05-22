Психолог рассказал, почему некоторые россияне не спешат вакцинироваться

Москва, 22 мая. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, почему некоторые люди не спешат проходить процедуру вакцинации.

Психолог объяснил, что традиционно основной реакцией на стресс у человека является отрицание. Он рассказал, что для людей в современном мире невидимый вирус стал одним из основных причин для тревог и переживаний.

Специалист объяснил, что человек не видит вирус, как, например, пожар. Он отметил, что у некоторых россиян коронавирусом заражаются знакомые, вследствие чего погибают. У других граждан нет знакомых, заразившихся коронавирусом, поэтому они не видят смысла принимать меры для борьбы с инфекцией.

Сергей Ениколопов также добавил, что, по мнению людей, у переболевших появляются антитела, и после этого они ошибочно считают, что необходимость в вакцинации пропадает. Врач сравнил это с бесшабашностью.

Ранее в депздраве Москвы объяснили, почему горожане отказываются от вакцинации. Там заявили, что москвичи считают коронавирусную инфекцию неопасной, из-за чего часто отказываются от процедуры.