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22 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
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Психолог рассказал, почему некоторые россияне не спешат вакцинироваться

Общество
Психолог рассказал, почему некоторые россияне не спешат вакцинироваться
pixabay.com

Москва, 22 мая. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, почему некоторые люди не спешат проходить процедуру вакцинации.

Психолог объяснил, что традиционно основной реакцией на стресс у человека является отрицание. Он рассказал, что для людей в современном мире невидимый вирус стал одним из основных причин для тревог и переживаний.

Специалист объяснил, что человек не видит вирус, как, например, пожар. Он отметил, что у некоторых россиян коронавирусом заражаются знакомые, вследствие чего погибают. У других граждан нет знакомых, заразившихся коронавирусом, поэтому они не видят смысла принимать меры для борьбы с инфекцией.

Сергей Ениколопов также добавил, что, по мнению людей, у переболевших появляются антитела, и после этого они ошибочно считают, что необходимость в вакцинации пропадает. Врач сравнил это с бесшабашностью.

Ранее в депздраве Москвы объяснили, почему горожане отказываются от вакцинации. Там заявили, что москвичи считают коронавирусную инфекцию неопасной, из-за чего часто отказываются от процедуры.

сергей ениколопов вакцинация психология причины
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