Россиянам объяснили, почему сладкое не поднимает настроение

Москва, 22 мая. Распространенное мнение, что употребление сладкого способно поднимать настроение, опровергла кремлевский эндокринолог Егана Королева.

Сахар, попадая в организм вместе с едой, приводит к всплеску эндорфинов, так называемых гормонов счастья. У человека появляется неожиданный прилив сил и желаний, который через короткое время так же стремительно пропадает.

По словам специалиста, по одной из теорий, такой феномен связан с тем, что молекулы сахара выводят молекулы магния. В результате перепада сахара в крови люди начинают чувствовать себя еще хуже, чем было до употребления сладкого, передает «Ридус».

Психолог Надежда Акимова ранее объяснила, как настроение человека может меняться от длительного отсутствия отпуска. Так, в некоторых случаях это чревато плохим сном, раздражительностью и стрессом.