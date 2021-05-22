Глава МИД Австрии заявил о заинтересованности Евросоюза в диалоге с Россией

Вена, 22 мая. Евросоюз стремится к возобновлению диалога с Россией, но Москва не проявляет в этом заинтересованности, заявил глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

По его словам, в настоящее время отношения между Москвой и Брюсселем «напряжены и отягощены»​​​. Австрийский дипломат выразил надежду на их улучшение.

«Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится», — сказал Шалленберг.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства назвал сферы, по которым Россия и Евросоюз могли бы сотрудничать. Речь идет о вопросах климата и энергетики, уточнил он.

Ранее сообщалось, что мошенники использовали голос президента Австрии Ван дер Беллена для рекламы транзакций с биткоинами.