В Ленобласти обнаружили останки солдат из братской могилы

Санкт-Петербург, 22 мая. В Приозерском районе местная жительница нашла человеческие останки, предположительно военного времени.

Женщина, живущая в селе Ольховка, обнаружила их во время лесной прогулки. В свежевыкопанной траншее лежали кости, части черепа, а также фрагменты ремней, каски и гильзы. Женщина предполагает, что братскую могилу разрыли охотники за ценностями с мест боев Великой Отечественной войны — «черные копатели», которых она часто видит в лесу с металлоискателями.

На место прибыли волонтеры поискового отряда «Доблесть». Найденные останки отправлены на экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

Неизвестные похитили фрагменты штурмовика Ил-2 на Сахалине, сообщал ФАН. Большая часть фрагментов истребителя Ил-2, найденного в Анивском районе, исчезла с места падения.