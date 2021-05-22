Американский сенатор раскритиковал войска США после просмотра ролика про армию России

Вашингтон, 22 мая. Продвижение толерантности в армии США с помощью видеороликов было не самой лучшей идеей, считает сенатор от штата Техас Тед Круз.

Американский политик, известный своей критикой в адрес России, недавно опубликовал в социальной сети видеоролик, где сравнивались военные РФ и США, пишет издание «ПолитРоссия». Российские солдаты были представлены мускулистыми мужчинами без рубашек, которые отжимаются и прыгают с парашютом.

В то же время качестве примера американского солдата видеоролик демонстрировал капрала Эмму Мэлонелорд, известную тем, что ее воспитала лесбийская пара из Сан-Франциско. Публикация вызвала в США широкий резонанс, ведь сенатор подверг критике толерантный подход Вашингтона. По словам Круза, «сознательная и избавленная от маскулинности армия» является не самой лучшей идеей.

После того, как на сенатора посыпалась критика со стороны либеральной общественности и ветеранов, он попытался оправдаться. Круз заверил, что никогда не оспаривал мощь Вооруженных сил США. В то же время он признал, что с жалостью смотрит на «успехи» Пентагона, который своей толерантной пропагандой создает американским солдатам образ слабаков.

Ранее сенатор Тед Круз признался, что чуть не уснул под речь президента США Джо Байдена.