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22 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
Все новости

Американский сенатор раскритиковал войска США после просмотра ролика про армию России

Армия
Американский сенатор раскритиковал войска США после просмотра ролика про армию России
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Вашингтон, 22 мая. Продвижение толерантности в армии США с помощью видеороликов было не самой лучшей идеей, считает сенатор от штата Техас Тед Круз.

Американский политик, известный своей критикой в адрес России, недавно опубликовал в социальной сети видеоролик, где сравнивались военные РФ и США, пишет издание «ПолитРоссия». Российские солдаты были представлены мускулистыми мужчинами без рубашек, которые отжимаются и прыгают с парашютом.

В то же время качестве примера американского солдата видеоролик демонстрировал капрала Эмму Мэлонелорд, известную тем, что ее воспитала лесбийская пара из Сан-Франциско. Публикация вызвала в США широкий резонанс, ведь сенатор подверг критике толерантный подход Вашингтона. По словам Круза, «сознательная и избавленная от маскулинности армия» является не самой лучшей идеей.

После того, как на сенатора посыпалась критика со стороны либеральной общественности и ветеранов, он попытался оправдаться. Круз заверил, что никогда не оспаривал мощь Вооруженных сил США. В то же время он признал, что с жалостью смотрит на «успехи» Пентагона, который своей толерантной пропагандой создает американским солдатам образ слабаков.

Ранее сенатор Тед Круз признался, что чуть не уснул под речь президента США Джо Байдена.

Тед Круз россия сша пентагон
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Все новости / Армия / Американский сенатор раскритиковал войска США после просмотра ролика про армию России
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