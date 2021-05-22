Российский медик развеял миф о необязательной вакцинации после перенесенного COVID-19

Москва, 22 мая. Человек, который легко или бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, должен в первую очередь пройти вакцинацию.

Многие ошибочно полагают, что прививаться после перенесенной болезни необязательно, поскольку в организме вырабатываются антитела. Но дело в том, что пациенты с легким течением COVID-19 могут в следующий раз заболеть в тяжелой форме. Об этом рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов.

«COVID-19 — это «болезнь сильного иммунитета», а не «слабого», и если вы болели легко или бессимптомно, то вы должны быть в очереди первым на вакцинацию», — подчеркнул специалист в беседе с Life.ru.

Кроме того, наличие иммуноглобулинов G — это временное явление, а через четыре-шесть месяцев они исчезнут. Важно не пропустить этот момент и своевременно привиться, заключил Ершов.

Ранее японские ученые объяснили, как долго действуют антитела к новым штаммам коронавируса. Выяснилось, что приобретенная защита не может бороться с новыми мутациями.