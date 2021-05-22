Съезд партии «Зеленые» состоялся в Москве

Москва, 22 мая. Москва приняла съезд партии «Зеленые», в нем поучаствовали 45 делегатов от региональных отделений и 16 делегатов по должности, всего 61 делегат с правом решающего голоса.

В ходе съезда участники обсудили актуальные вопросы и выбрали новый состав Центрального совета партии, куда вошли 27 человек

«Мы идем в Госдуму для того, чтобы голос защитников экологии звучал как можно громче с высокой федеральной трибуны», — заявил председатель партии Анатолий Панфилов.

Так, международными вопросами займется Елена Аникина, заместителем председателя партии по развитию сельских территорий назначен Василий Мельниченко. Вошедший в состав ЦС Сергей Кайдаш будет обеспечивать взаимодействие с казачьими организациями, ему в помощь назначены Виктор Сайков и Владимир Полосухин.

Все члены Центрального совета партии утверждены большинством голосов, сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит законопроект о присвоении медикам нового статуса, приравнивающего их к военным.