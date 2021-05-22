Престарелый водитель из Балашова сбил женщину и скрылся от полиции

Балашов, 22 мая. Правоохранительные органы задержали 74-летнего водителя, сбившего на пешеходном переходе 53-летнюю женщину. После совершения наезда на пострадавшую мужчина скрылся с места происшествия.

«Тут сложно с ходу выяснить степень вины водителя. Многое зависит от серьезности травм, которые получила пострадавшая, и других факторов. Конечно, дедушка сделал ошибку, попытавшись сбежать с места ДТП. В нынешнее технологичное время убегать в подобной ситуации откровенно глупо», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник ГИБДД Александр М.

Ранее водитель без прав сбил насмерть двух лошадей под Саратовом и едва не погиб сам. Сейчас он находится в больнице.