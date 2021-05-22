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17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
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В Совфеде России указали на важность президентских выборов в Сирии

Политика
В Совфеде России указали на важность президентских выборов в Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 22 мая. Выборы в Сирии очень важны в это время, заявил председатель комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его мнению, президентские выборы в Сирии позволяют закрепить военные успехи против вооруженных формирований на территории страны. При этом непринятие Западом избирательного процесса возникает из-за ненависти европейских стран и США к сирийском народу, передает SANA.

Аргументы западных стран касательно «незаконности выборов» являются сфабрикованными. На данный момент нет доказанных оснований признать эти выборы недействительными или нарушающими международно-признанные правила.

Сирии удалось подтвердить, что она сильнее своих недоброжелателей, и сейчас страна закрепила свою победу над терроризмом, что придает ей политическую легитимность для проведения выборов, резюмировал Пушков.

Ранее МИД РФ предупредил о готовящейся провокации в Сирии с применением химического оружия.

Сирия пушков совфед рф
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Все новости / Политика / В Совфеде России указали на важность президентских выборов в Сирии
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