В Совфеде России указали на важность президентских выборов в Сирии

Москва, 22 мая. Выборы в Сирии очень важны в это время, заявил председатель комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его мнению, президентские выборы в Сирии позволяют закрепить военные успехи против вооруженных формирований на территории страны. При этом непринятие Западом избирательного процесса возникает из-за ненависти европейских стран и США к сирийском народу, передает SANA.

Аргументы западных стран касательно «незаконности выборов» являются сфабрикованными. На данный момент нет доказанных оснований признать эти выборы недействительными или нарушающими международно-признанные правила.

Сирии удалось подтвердить, что она сильнее своих недоброжелателей, и сейчас страна закрепила свою победу над терроризмом, что придает ей политическую легитимность для проведения выборов, резюмировал Пушков.

Ранее МИД РФ предупредил о готовящейся провокации в Сирии с применением химического оружия.