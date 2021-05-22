Врач объяснил, нужно ли носить маску вакцинированным от коронавируса

Москва, 22 мая. Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, есть ли необходимость носить маску тем, кто прошел полную процедуру вакцинации от коронавируса.

Специалист отметил, что прививка увеличивает шансы легче переболеть коронавирусом, но она не может гарантировать полную защиту. Вакцинированные люди еще могут переболеть и быть источником заразы, поэтому им необходимо носить маски, рассказал врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

Георгий Сапего сообщил, что у тех, кто поставил лишь один компонент прививки из двух, иммунитет будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев. Но необходимо пройти полный комплекс вакцинации, чтобы обезопасить свой организм в течение продолжительного времени, подчеркнул доктор.

Ранее врач Тимур Пестерев призвал россиян не расслабляться и соблюдать указания Роспотребнадзора. Он напомнил, что никто не отменял перчаточно-масочный режим в общественных местах — нужно его соблюдать обязательно.