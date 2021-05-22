В МИД России объяснили блокировку совместных проектов с Евросоюзом

Москва, 22 мая. Совместные проекты Российской Федерации и Евросоюза (ЕС) были заблокированы на фоне антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя.

Соответствующим заявлением в соцсети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Австрии, что российская сторона не проявляет интереса к диалогу с ЕС.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают темы, посвященные Украине. По ее словам, Вашингтон в диалоге с Москвой придерживается «публичной стороны».