РПЦ призвала запретить охоту в качестве досуга

Москва, 22 мая. Охоту, которой люди занимаются в качестве развлечения, нужно запретить. Такое мнение выразили представители Русской православной церкви.

Охота может быть необходима с целью снижения популяции некоторых животных. Заниматься этим должны только профессиональные охотники, которым выдают для этого специальную лицензию, заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

До этого в РПЦ заявили, что суррогатное материнство сопоставимо с рабством. Представители религиозной организации считают, что введение запрета на использование иностранными гражданами россиянок как суррогатных матерей является моральным долгом депутатов Государственной думы.