В Севастополе дикая лиса покусала ребенка

Севастополь, 22 мая. Зараженное бешенством дикое животное укусило ребенка в селе Флотское.

В настоящее время в Балаклавском муниципальном округе объявлен карантин. Местная жительница обратилась в связи с укусом дикой лисой ее ребенка. Женщина сообщила о гибели животного. В результате экспертизы ветеринарная лаборатория поставила дикому животному диагноз «бешенство», сообщает пресс-служба городского правительства.

Укушенный мальчик был доставлен в травмпункт, где медики оперативно обработали рану и отправили ребенка на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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